Потрясающе, что я встречусь с действующим чемпионом "Уимблдона". Я дам бой Маррею - Бублик

Казахстанец впервые в карьере сыграет на этом турнире.
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Бублик и Маррей. Фото с официального твиттера ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от встречи с британцем Энди Марреем в первом круге "Уимблдона" в Лондоне.
20-летний Бублик проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В рейтинге ATP казахстанец занимает 134-е место и ранее с Марреем не встречался.
Британец дважды выигрывал "Уимблдон" и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
"За всю жизнь я не разу не становился лаки-лузером. Даже на юниорских турнирах этого не было. А теперь я впервые сыграю на "Уимблдоне" и сразу же встречусь с действующим чемпионом на центральном корте. Это потрясающе. С моей подачей я пока не могу успешно выступать на грунте, но трава - мое покрытие. Думаю, я смогу дать бой Энди", - цитирует Бублика "Чемпионат" со ссылкой на Tennis World USA.
Матч Маррей - Бублик стартует в 18:00 по времени Астаны. С прогнозом букмекеров на эту игру можно ознакомиться здесь.
Отметим, что после 22:00 по астанинскому времени на корт выйдет казахстанка Юлия Путинцева, соперницей которой станет Анастасия Севастова из Латвии.
Завтра, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют казахстанцы Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.
20-летний Бублик проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В рейтинге ATP казахстанец занимает 134-е место и ранее с Марреем не встречался.
Британец дважды выигрывал "Уимблдон" и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
"За всю жизнь я не разу не становился лаки-лузером. Даже на юниорских турнирах этого не было. А теперь я впервые сыграю на "Уимблдоне" и сразу же встречусь с действующим чемпионом на центральном корте. Это потрясающе. С моей подачей я пока не могу успешно выступать на грунте, но трава - мое покрытие. Думаю, я смогу дать бой Энди", - цитирует Бублика "Чемпионат" со ссылкой на Tennis World USA.
Матч Маррей - Бублик стартует в 18:00 по времени Астаны. С прогнозом букмекеров на эту игру можно ознакомиться здесь.
"Do I call you Sir?" @AlexanderBublik grills @andy_murray, @rogerfederer & more. Watch: https://t.co/Dpbu2MsbkX #NextGenATP #tennis #ATP pic.twitter.com/zCRLN0VbF5— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 1 мая 2017 г.
Отметим, что после 22:00 по астанинскому времени на корт выйдет казахстанка Юлия Путинцева, соперницей которой станет Анастасия Севастова из Латвии.
Завтра, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют казахстанцы Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.