49-летний Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения

Экс-футболист сборной Италии принял участие в турнире серии "Челленджер" в Милане.
Вчера 09:21
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Фото: Getty Images
Бывший защитник "Милана" и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения.
В первом круге турнира серии "Челленджер" в Милане Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио проиграл поляку Томашу Беднареку и голландцу Дэвиду Пелу со счетом 1:6, 1:6. Игра продолжалась 42 минуты.
Мальдини выступал в составе "Милана" с 1984 по 2009 год. За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба. Вместе с "россонери" защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы (1988) и мира (1990), а также завоевал "серебро" мирового первенства-1994 и серебряные медали ЧЕ-2000.
В первом круге турнира серии "Челленджер" в Милане Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио проиграл поляку Томашу Беднареку и голландцу Дэвиду Пелу со счетом 1:6, 1:6. Игра продолжалась 42 минуты.
Мальдини выступал в составе "Милана" с 1984 по 2009 год. За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба. Вместе с "россонери" защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы (1988) и мира (1990), а также завоевал "серебро" мирового первенства-1994 и серебряные медали ЧЕ-2000.