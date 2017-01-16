Казахстанский теннисист Бублик проиграл во втором круге Australian Open

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Шамкир 20:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:30
Динамо М ЦСКА 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 17:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:30
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир 20:30
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф
Шахтер Насаф
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Остапенко Путинцева 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 17:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Казахстанский теннисист Бублик проиграл во втором круге Australian Open

При этом он выполнил 15 эйсов.

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Фото с сайта Metro
Фото с сайта Metro
Перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге Бублик, занимающий 207-е место в мировом рейтинге, встречался с 56-й ракеткой мира Малеком Жазири из Туниса. Матч, продолжавшийся час и 37 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3, 7:5 в пользу тунисца.

За это время 32­-летний Жазири восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал восемь брейков. 19-­летний Бублик выполнил 15 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк­пойнта. Это была первая очная встреча теннисистов.

В третьем круге Australian Open Жазири померится силами либо с американцем Джоном Иснером, либо с немцем Мишей Зверевым.
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