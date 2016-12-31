Казахстанец Александр Бублик вышел в основную сетку Australian Open

Теннисист выиграл в финале квалификации.

19-летний казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в основную сетку турнира "Большого шлема" Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале квалификации турнира, который проходит в Мельбурне, Бублик победил представителя Южной Кореи Дака Хи Ли в трех сетах - 4:6, 6:4, 6:4.

Соперник Бублика по первой встрече основной сетки определится завтра, 15 января. Также в Australian Open примут участие казахстанцы Михаил Кукушкин, Ярослава Шведова, Галина Воскобоева и Юлия Путинцева.

Открытый чемпионат Австралии по теннису - первый из четырех турниров "Большого шлема" в сезоне. Призовой фонд в мужском и женском одиночных разрядах составляет по 36 миллионов долларов. Розыгрыш проходит на харде.