Статую Усэйна Болта открыли на Ямайке

Ямайский спринтер изображен в своей фирменной позе.
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Фото с сайта DakarFlash.com
Торжественная церемония открытия бронзовой статуи ямайского спринтера Усэйна Болта состоялась на Национальном стадионе в столице Ямайки Кингстоне, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на jamaica-gleaner.com.
Церемонию открытия статуи посетили премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, а также сам ямайский спринтер. Статуя, на которой Болт изображен в своей фирменной позе, установлена неподалеку с Национальным стадионом. Высота памятника составляет почти 2,5 метра.
"У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Я никогда не мог себе представить, что моя статуя будет установлена у Национального стадиона, где для меня всё начиналось", - сказал 31-летний спринтер.
Болт в августе 2016 года в составе сборной Ямайки победил в эстафете 4 по 100 метров на Играх в Рио-де-Жанейро и стал девятикратным олимпийским чемпионом. В последствии спринтер был лишен золота Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина. После чемпионата мира-2017 в Лондоне Болт, владеющий мировыми рекордами в беге на дистанциях 100 и 200 метров, принял решение завершить спортивную карьеру.
Церемонию открытия статуи посетили премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, а также сам ямайский спринтер. Статуя, на которой Болт изображен в своей фирменной позе, установлена неподалеку с Национальным стадионом. Высота памятника составляет почти 2,5 метра.
"У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Я никогда не мог себе представить, что моя статуя будет установлена у Национального стадиона, где для меня всё начиналось", - сказал 31-летний спринтер.
Болт в августе 2016 года в составе сборной Ямайки победил в эстафете 4 по 100 метров на Играх в Рио-де-Жанейро и стал девятикратным олимпийским чемпионом. В последствии спринтер был лишен золота Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина. После чемпионата мира-2017 в Лондоне Болт, владеющий мировыми рекордами в беге на дистанциях 100 и 200 метров, принял решение завершить спортивную карьеру.