Ольга Рыпакова посетит церемонию IAAF Athletics Awards 2017 в Монако

Мероприятие состоится 24 ноября.
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Одна из сильнейших прыгуний мира Ольга Рыпакова вылетела в Монако на ежегодную традиционную церемонию награждения лучших легкоатлетов планеты 2017 года, сообщается на сайте казахстанской федерации.
Рыпакова получила персональное приглашение принять участие в главной торжественной церемонии года в мире легкой атлетики. Она состоится 24 ноября. В Монако будут объявлены только лучшие легкоатлет и легкоатлетка 2017 года, но IAAF Athletics Awards приглашают не только их - в этом событии участвуют и другие звезды мировой легкой атлетики, добившиеся крупных международных успехов в ходе сезоне.
"Я приглашена на церемонию в качестве гостя, и не буду там среди главных действующих лиц", - с улыбкой ответила Ольга Рыпакова.
Помимо IAAF Athletics Awards в Монако 25 и 26 ноября пройдут еще ряд мероприятий под эгидой международной ассоциацией легкоатлетических федераций, включая форум атлетов, в котором примет участие и казахстанская спортсменка.
Вместе с Ольгой Рыпаковой на церемонии будет ее супруг, руководитель Восточно-Казахстанской областной Федерации легкой атлетики Денис Рыпаков.
Напомним, что в августе Рыпакова сначала в Лондоне стала бронзовым призер чемпионата мира в тройном прыжке, затем в Цюрихе выиграла финал "Бриллиантовой лиги", а в сентябре в Ашгабате завоевала две золотые медали Азиатских игр в закрытых помещениях - в тройном прыжке и прыжках в длину.