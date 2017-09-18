Казахстанские легкоатлеты завоевали шесть медалей во второй день Азиатских игр в помещении

Ольга Рыпакова отметилась вторым "золотом".
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Фото ФЛА РК
Шесть медалей, три из которых - золотые, завоевали казахстанские легкоатлеты во второй день соревнований, 19 сентября на Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Федерации.
Ольга Рыпакова стала победительницей Азиады-2017 в тройном прыжке, Элина Михина - в беге на 400 метров, а Виктория Зябкина - в спринте на 60 метров.
Серебряную медаль в тройном прыжке получила Мария Овчинникова. Бронзовых наград удостоились Ольга Сафронова (60 метров) и Михаил Литвин (400 метров). Золотой почин 19 сентября внесла самая именитая легкоатлетка Казахстана Ольга Рыпакова.
После заступа в первой попытке и пробежки во второй, Рыпакова затем, не доступив для страховки, прыгнула на 13,96 метра. А в четвертой попытке заметно улучшила этот результат - 14,32 и одержала безоговорочную победу, став второй на этом турнире! Второй казахстанской участнице Марии Овчинниковой серебряную медаль обеспечил прыжок на 13,21 метра.
Выше всяческих похвал 19 сентября выступила Элина Михина в финале на 400 метров. Ее заряженность на победу чувствовалась с первых метров дистанции. Свой же полуфинальный результат она улучшила более, чем на две (!) секунды. Соперницам оставалось только оспаривать "серебро" и "бронзу". Время Михиной в финале - 53,37. Второй стала Нгуен Тхи Ханг из Вьетнама - 54,41, третье место заняла Атчима Чуан из Таиланда - 54,45. Причем обе установили личные рекорды. Но даже этого оказалось явно недостаточно, чтобы конкурировать с казахстанской бегуньей.
Третью золотую медаль для казахстанской команды добыла 19 сентября Виктория Зябкина, в очередной раз подтвердив свой статус лучшего спринтера Азии. В беге на 60 метров она вышла в финал со вторым временем, а в решающем забеге за награды была вне конкуренции - 7,32 секунды. Второй финишировала вьетнамка Ли Ту Чинх - 7,36. А вот "бронзу" завоевала еще одна казахстанская бегунья Ольга Сафронова - 7,43. По итогам двух полуфиналов у нее был восьмой результат и неудобная восьмая, крайняя дорожка. Поэтому ее бронзовый успех был настоящим прорывом на пьедестал почета. То же самое можно и сказать о Михаиле Литвине, ставшем бронзовым призером Азиатских игр в беге на 400 метров. Причем свое лучше время на этих соревнованиях он показал именно в финале - 46,51.
После двух дней соревнований по легкой атлетике на Азиатских играх в Ашхабаде в активе команды Казахстана десять медалей (шесть золотых, одна серебряная и три бронзовых). Напомним, что в первый соревновательный день, 18 сентября, обладателями золотых медалей стали Ольга Рыпакова (прыжки в длину), Иван Иванов (толкание ядра) и Сергей Григорьев (прыжки с шестом). А Анастасия Виноградова была третьей в беге на 60 метров с барьерами.
Фото ФЛА РК
Ольга Рыпакова стала победительницей Азиады-2017 в тройном прыжке, Элина Михина - в беге на 400 метров, а Виктория Зябкина - в спринте на 60 метров.
Серебряную медаль в тройном прыжке получила Мария Овчинникова. Бронзовых наград удостоились Ольга Сафронова (60 метров) и Михаил Литвин (400 метров). Золотой почин 19 сентября внесла самая именитая легкоатлетка Казахстана Ольга Рыпакова.
После заступа в первой попытке и пробежки во второй, Рыпакова затем, не доступив для страховки, прыгнула на 13,96 метра. А в четвертой попытке заметно улучшила этот результат - 14,32 и одержала безоговорочную победу, став второй на этом турнире! Второй казахстанской участнице Марии Овчинниковой серебряную медаль обеспечил прыжок на 13,21 метра.
Выше всяческих похвал 19 сентября выступила Элина Михина в финале на 400 метров. Ее заряженность на победу чувствовалась с первых метров дистанции. Свой же полуфинальный результат она улучшила более, чем на две (!) секунды. Соперницам оставалось только оспаривать "серебро" и "бронзу". Время Михиной в финале - 53,37. Второй стала Нгуен Тхи Ханг из Вьетнама - 54,41, третье место заняла Атчима Чуан из Таиланда - 54,45. Причем обе установили личные рекорды. Но даже этого оказалось явно недостаточно, чтобы конкурировать с казахстанской бегуньей.
Третью золотую медаль для казахстанской команды добыла 19 сентября Виктория Зябкина, в очередной раз подтвердив свой статус лучшего спринтера Азии. В беге на 60 метров она вышла в финал со вторым временем, а в решающем забеге за награды была вне конкуренции - 7,32 секунды. Второй финишировала вьетнамка Ли Ту Чинх - 7,36. А вот "бронзу" завоевала еще одна казахстанская бегунья Ольга Сафронова - 7,43. По итогам двух полуфиналов у нее был восьмой результат и неудобная восьмая, крайняя дорожка. Поэтому ее бронзовый успех был настоящим прорывом на пьедестал почета. То же самое можно и сказать о Михаиле Литвине, ставшем бронзовым призером Азиатских игр в беге на 400 метров. Причем свое лучше время на этих соревнованиях он показал именно в финале - 46,51.
После двух дней соревнований по легкой атлетике на Азиатских играх в Ашхабаде в активе команды Казахстана десять медалей (шесть золотых, одна серебряная и три бронзовых). Напомним, что в первый соревновательный день, 18 сентября, обладателями золотых медалей стали Ольга Рыпакова (прыжки в длину), Иван Иванов (толкание ядра) и Сергей Григорьев (прыжки с шестом). А Анастасия Виноградова была третьей в беге на 60 метров с барьерами.
Фото ФЛА РК