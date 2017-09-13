Впервые за 40 лет в Алматы был открыт новый легкоатлетический стадион

Спортивное сооружение расположилось рядом с ледовым дворцом "Алматы Арена".

В Алатауском районе Алматы был официально презентован новый легкоатлетический стадион, построенный впервые за 40 лет. Его общая площадь составляет 39 тысяч квадратных метров, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Он удобно расположился за новым ледовым дворцом "Алматы Арена" и имеет все необходимые условия для занятия не только 47 видами дисциплин легкой атлетики, но и футболом.







Здесь имеются беговые дорожки, искусственное футбольное поле размером 100 на 70 метров, площадки для прыжков в высоту и в длину, а также специальные зоны с натуральным травяным покрытием для толкания ядра, метания молота, диска и копья размером 100 на 62 метра. С восточной стороны установлены современные сборно-разборные трибуны на 300 мест.



На торжественном открытии стадиона присутствовали аким Алматы Бауыржан Байбек, представители компании, спонсоры, а также заслуженные спортсмены, тренеры и олимпийские призеры Ольга Рыпакова, Даулет Турлыханов, Ислам Байрамуков, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев и Амин Туяков.



Приветствуя всех гостей и спортсменов на этом празднике, аким города поблагодарил инвесторов за поддержку и поделился еще одной приятной новостью касательно легкой атлетики.







"Этот стадион был построен в рамках реализации программы Главы государства "Рухани жаңғыру" при поддержке наших инвесторов, которые выделили 605 миллионов тенге. За последние годы в Алматы построено множество спортивных объектов, и это дает больше возможностей нашей молодежи заниматься спортом. Алматы - город не только культуры, медицины и образования, но и спорта. Мне спортсмены говорят, что здесь качество покрытия очень хорошее и самое главное - здесь можно развивать все дисциплины легкой атлетики. Я уверен, что после этого у нас будут еще хорошие результаты. Хочу поделиться с вами с одной прекрасной новостью. Мы сегодня заказали проект крытого легкоатлетического стадиона на пять тысяч мест и уже нашли место возле "Халык Арены". Хотим его построить по самым современным международным стандартам. Легкая атлетика всегда развивалась в Алматы, и мы должны создать условия для развития этого вида спорта в дальнейшем".



Акима Алматы также поддержали и другие присутствующие гости. К примеру, гордость Казахстана - олимпийская чемпионка по легкой атлетике и призер различных международных соревнований Ольга Рыпакова, приехавшая специально из Усть-Каменогорска. Она отметила, что такие стадионы дают замечательные возможности спортсменам для совершенствования.







"Я очень рада, что здесь открывается такой стадион. Надеюсь, что у нас сохранится эта тенденция и по всей стране будут открываться такие спортивные сооружения, где спортсмены могут тренироваться и стремиться к своим мечтам, целям и становиться чемпионами. Понятно, что чемпионами становятся не все, самое главное - это наше здоровье и это наше богатство", - добавила Рыпакова.



По словам президента Федерации легкой атлетики Алматы Мухита Азирбаева, на стадионе могут заниматься дети из спортивных школ, увлекающиеся легкой атлетикой, а вопрос, станет ли он общедоступным и будут ли заниматься все желающие на стадионе, пока подлежит рассмотрению. Но он отметил, что в дальнейшем здесь будут проводиться различные городские соревнования.







Торжественная часть программы продолжилась массовым флешмобом от спортсменов Федерации, спортивных школ Алматы и красочным фейерверком, а завершилась она бегом на 100 метров и эстафетой.













Фото пресс-службы управления спорта и физической культуры Алматы.