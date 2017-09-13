Впервые за 40 лет в Алматы был открыт новый легкоатлетический стадион

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Впервые за 40 лет в Алматы был открыт новый легкоатлетический стадион

Спортивное сооружение расположилось рядом с ледовым дворцом "Алматы Арена".

7 Комментариев
Фото пресс-службы управления спорта и физической культуры Алматы
Фото пресс-службы управления спорта и физической культуры Алматы

В Алатауском районе Алматы был официально презентован новый легкоатлетический стадион, построенный впервые за 40 лет. Его общая площадь составляет 39 тысяч квадратных метров, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Он удобно расположился за новым ледовым дворцом "Алматы Арена" и имеет все необходимые условия для занятия не только 47 видами дисциплин легкой атлетики, но и футболом.



Здесь имеются беговые дорожки, искусственное футбольное поле размером 100 на 70 метров, площадки для прыжков в высоту и в длину, а также специальные зоны с натуральным травяным покрытием для толкания ядра, метания молота, диска и копья размером 100 на 62 метра. С восточной стороны установлены современные сборно-разборные трибуны на 300 мест.

На торжественном открытии стадиона присутствовали аким Алматы Бауыржан Байбек, представители компании, спонсоры, а также заслуженные спортсмены, тренеры и олимпийские призеры Ольга Рыпакова, Даулет Турлыханов, Ислам Байрамуков, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев и Амин Туяков.

Приветствуя всех гостей и спортсменов на этом празднике, аким города поблагодарил инвесторов за поддержку и поделился еще одной приятной новостью касательно легкой атлетики.



"Этот стадион был построен в рамках реализации программы Главы государства "Рухани жаңғыру" при поддержке наших инвесторов, которые выделили 605 миллионов тенге. За последние годы в Алматы построено множество спортивных объектов, и это дает больше возможностей нашей молодежи заниматься спортом. Алматы - город не только культуры, медицины и образования, но и спорта. Мне спортсмены говорят, что здесь качество покрытия очень хорошее и самое главное - здесь можно развивать все дисциплины легкой атлетики. Я уверен, что после этого у нас будут еще хорошие результаты. Хочу поделиться с вами с одной прекрасной новостью. Мы сегодня заказали проект крытого легкоатлетического стадиона на пять тысяч мест и уже нашли место возле "Халык Арены". Хотим его построить по самым современным международным стандартам. Легкая атлетика всегда развивалась в Алматы, и мы должны создать условия для развития этого вида спорта в дальнейшем".

Акима Алматы также поддержали и другие присутствующие гости. К примеру, гордость Казахстана - олимпийская чемпионка по легкой атлетике и призер различных международных соревнований Ольга Рыпакова, приехавшая специально из Усть-Каменогорска. Она отметила, что такие стадионы дают замечательные возможности спортсменам для совершенствования.



"Я очень рада, что здесь открывается такой стадион. Надеюсь, что у нас сохранится эта тенденция и по всей стране будут открываться такие спортивные сооружения, где спортсмены могут тренироваться и стремиться к своим мечтам, целям и становиться чемпионами. Понятно, что чемпионами становятся не все, самое главное - это наше здоровье и это наше богатство", - добавила Рыпакова.

По словам президента Федерации легкой атлетики Алматы Мухита Азирбаева, на стадионе могут заниматься дети из спортивных школ, увлекающиеся легкой атлетикой, а вопрос, станет ли он общедоступным и будут ли заниматься все желающие на стадионе, пока подлежит рассмотрению. Но он отметил, что в дальнейшем здесь будут проводиться различные городские соревнования.



Торжественная часть программы продолжилась массовым флешмобом от спортсменов Федерации, спортивных школ Алматы и красочным фейерверком, а завершилась она бегом на 100 метров и эстафетой.






Фото пресс-службы управления спорта и физической культуры Алматы.

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Fankz 13 сентября 14:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5954
Замечательная новость! Тем более, там где "Алматы Арена" это спальный район, много новых мкр, молодые семьи, много детишек. Молодец, Байбек)
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Шах Ермекулы 13 сентября 14:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Хорошая новость, для подрастающего юнца!
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QAZSPORTS KZ 13 сентября 15:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
где адамдар отыратын местолар?
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Mara 13 сентября 17:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1612
Честь и хвала реализовавшим этот проект. Но вот. Вопрос станет ли она общедоступным, задают сами себе вопрос в акимате. или будет вывеска как во многих спорт площадках . сдаётся в аренду ?
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Стратег 13 сентября 18:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Молодец
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Mansur Nurmukhambetov 13 сентября 20:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
А как его то открыли торжество то какое за 40 лет епт..а)))
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Владимир Гилёв Вчера 00:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Стадион в степи,как бассейн без воды.Без раздевалок и прочей инфраструктуры.Не приехать ,не уехать.Слабое утешение.Начинать надо было с зимних манежей в разных районах.Легкоатлеты меня поймут.А дилетанты пусть хлопают в ладошки.Через годик отгрохают на окраине манеж,куда не доехать несчастным детишкам с большей части города и всё-отчёт готов!В парке Горького это было бы реальное место для тренировок детей и соревнований или площадки .АХБК.Короче,безголовая бутафория.Может и незаконченный комплекс в Каскелене закончат!?Вообще круто будет!Всего то 20 км от города.Зато лучший в Средней Азии.Грустно всё это.Грустнее только наш казахстанский футбол.
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