Рада своим медалям на чемпионате Азии, но недовольна результатами - Ольга Сафронова

Легкоатлетка на ЧА отметилась тремя наградами.
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Фото ФЛА РК
Cборная Казахстана по легкой атлетике вернулась из индийского Бхубанешвара, где проходил чемпионат Азии. Представительница спринта Ольга Сафронова смогла завоевать три медали различного достоинства. Однако спортсменке не удалось выполнить норматив на чемпионат мира в личных дисциплинах. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Сафронова рассказала о возможном участии в дополнительном старте ради путевки в Лондон.
- Я рада тому, что у меня есть медали чемпионата Азии. Причем в полном комплекте. Но я очень недовольна своими результатами. Хотелось показать лучшие секунды, однако чуть-чуть не получилось, - сказала Сафронова.
- Это связано с чем-то определенным? Например, с новейшей беговой дорожкой, которая могла повлиять на скорость.
- Разве что ее мягкость. Результаты в спринте, в принципе, оказались не слишком высокими. На духоту и погоду ссылаться тоже нельзя, так как в таких условиях уже выступали. Может, психологический фактор сыграл свою роль.
- Чемпионат Азии стал последним шансом выполнения норматива или планируете выступить еще? Например, в Европе.
- Как раз с моим тренером мы и будем обсуждать этот момент. Необходимо принять решение. Если решим стартовать, то это будет дистанция 200 метров. Плюс еще нельзя точно сказать, что наша эстафетная команда однозначно поедет в Лондон на чемпионат мира. Все-таки до конца срока выполнения нормативов еще есть время, и окончательно станет известно в конце 20-х чисел.
- Но в целом, сразу три награды ЧА хоть немного "греют" душу?
- Несомненно, я рада своим завоеванным наградам. Могла бы и вовсе вернуться в Казахстан без медалей. И это было бы еще хуже (смеется). Я просто недовольна своим результатом, временем. А так, почему бы не радоваться? Где выступила - смогла отличиться.
Напомним, что по итогам прошедшего азиатского первенства сборная Казахстана с четырьмя золотыми наградами стала третьей в медальном зачете. Три "золота" на счету Виктории Зябкиной. Еще одно у Марии Овчинниковой, которая одержала победу в тройном прыжке.
Ольга Сафронова смогла отличиться на "стометровке" ("серебро"), на дистанции 200 метров ("бронза") и в составе эстафетной команды 4 по 100 метров ("золото").
- Я рада тому, что у меня есть медали чемпионата Азии. Причем в полном комплекте. Но я очень недовольна своими результатами. Хотелось показать лучшие секунды, однако чуть-чуть не получилось, - сказала Сафронова.
- Это связано с чем-то определенным? Например, с новейшей беговой дорожкой, которая могла повлиять на скорость.
- Разве что ее мягкость. Результаты в спринте, в принципе, оказались не слишком высокими. На духоту и погоду ссылаться тоже нельзя, так как в таких условиях уже выступали. Может, психологический фактор сыграл свою роль.
- Чемпионат Азии стал последним шансом выполнения норматива или планируете выступить еще? Например, в Европе.
- Как раз с моим тренером мы и будем обсуждать этот момент. Необходимо принять решение. Если решим стартовать, то это будет дистанция 200 метров. Плюс еще нельзя точно сказать, что наша эстафетная команда однозначно поедет в Лондон на чемпионат мира. Все-таки до конца срока выполнения нормативов еще есть время, и окончательно станет известно в конце 20-х чисел.
- Но в целом, сразу три награды ЧА хоть немного "греют" душу?
- Несомненно, я рада своим завоеванным наградам. Могла бы и вовсе вернуться в Казахстан без медалей. И это было бы еще хуже (смеется). Я просто недовольна своим результатом, временем. А так, почему бы не радоваться? Где выступила - смогла отличиться.
Напомним, что по итогам прошедшего азиатского первенства сборная Казахстана с четырьмя золотыми наградами стала третьей в медальном зачете. Три "золота" на счету Виктории Зябкиной. Еще одно у Марии Овчинниковой, которая одержала победу в тройном прыжке.
Ольга Сафронова смогла отличиться на "стометровке" ("серебро"), на дистанции 200 метров ("бронза") и в составе эстафетной команды 4 по 100 метров ("золото").