Казахстанская легкоатлетка Виктория Зябкина завоевала второе "золото" Гран-при Азии

Также во второй раз победила и эстафетная команда.

В китайском Цзясине завершился второй этап Гран-при Азии по легкой атлетике. Казахстанская команда отметилась четырьмя золотыми медалями. Вторую победу подряд одержала Виктория Зябкина. Подробнее о выступлении казахстанской команды в материале Vesti.kz.



В очередной раз безукоризненно выступила Виктория Зябкина, представляющая Казахстан в стометровке. На ее счету золотая медаль, которая стала второй в двух прошедших этапах Гран-при Азии. При этом стоит отметить, что Зябкиной удалось улучшить свой результат трехдневной давности - 11,36 против прошлых 11,44 секунды. Теперь, в случае победы и на третьем этапе, Зябкина сможет добиться девятой победы подряд в рамках этих соревнований за последние четыре года.



К сожалению, не удалось стартовать в Цзясине Ольге Сафроновой, которая после первого этапа получила небольшое мышечное повреждение.



"Золотой дубль" и у эстафетной команды, которая представлена Риммой Кашафутдиновой, Светланой Голендовой, Анастасией Тулапиной и Юлией Рахмановой. Девушки опередили спортсменок из Таиланда и Китая.



Продолжает набирать форму и Элина Михина, победившая на дистанции 400 метров. Михиной удалось улучшить свой результат, показанный на первом этапе - 52,79 секунды и секундное преимущество над серебряной призеркой из Вьетнама.



Четвертое "золото" на счету Айгерим Шыназбековой. Девушка одержала победу на дистанции 100 метров с барьерами. Следом за ней финишировала еще одна представительница Казахстана Анастасия Виноградова.



Сумела попасть "в медали" и Надежда Дубовицкая. Прыгунья в высоту показала третий результат.



У мужчин единственную награду смог завоевать Роман Валиев. В финале тройного прыжка он уступил представителю Китая. При этом стоит отметить, что на первом этапе Валиев стал лишь пятым. Михаил Литвин занял четвертое место на 400 метров, Юрий Дергачев (прыжки в высоту) стал пятым, Иван Иванов завершил выступление в толкании ядра также на пятой строчке.



В метании диска у женщин Мария Телушкина заняла шестое место, а Регина Кайсарова в прыжках в высоту - седьмая.



Таким образам, на втором этапе Гран-при в активе сборной Казахстана семь наград: четыре золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.С результатами первого этапа можно ознакомиться здесь.



Добавим, что на этапах Гран-при Азии казахстанская команда представлена 16 спортсменами. Первый этап состоялся 24 апреля в Цзиньхуа (Китай), второй - в другом китайском городе - Цзясине. Заключительный третий этап пройдет в Тайбэе 30 апреля.