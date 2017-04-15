Ведущая прыгунья в высоту в Казахстане пожаловалась на условия для тренировок в Алматы

Она готовится к Гран-при Азии.
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Регина Кайсарова. Фото с сайта kazathletics.kz
Ведущая прыгунья в высоту в Казахстане Регина Кайсарова в интервью официальному сайту Федерации легкой атлетики рассказала о подготовке к Гран-при Азии и своих планах.
Отмечается, что у спортсменки нет условий для подготовки, так как на Центральный стадион Алматы ее не пускают.
- Подготовка к Гран-при Азии в самом разгаре, не считая того, что я уже месяц не прыгала, потому что негде, - рассказывает Кайсарова. - В марте я была на учебно-тренировочных сборах на Иссык-Куле, а после возвращения планировали распрыгаться, в итоге занимаемся в фитнесс-зале. В Алматы есть манеж в районе "Тастака", но там устаревшее оборудование, дорожки - в заплатках.
Есть еще Центральный стадион, но нас туда не пускают. Не пускают, потому что есть конкретный список спортсменов штатной национальной команды, по которому теперь осуществляется допуск. Аренда манежа у нас закончилась 1 апреля, после Иссык-Куля мы успели только подобрать разбег, сделать буквально две прыжковых тренировки. До вылета на Гран-при осталась неделя, а тренироваться негде.
- Есть ли выход из сложившейся ситуации?
- Можно готовиться в манеже в "Тастаке", но соревнования в Китае будут проходить на свежем воздухе. Когда нас с тренером не пустили на Центральный стадион, мы пошли на запасное поле, но он сейчас полностью разгромлено, осталась только дорожка 60 метров. Мой тренер нашел выход из положения, провели пару тренировок на бывшем стадионе ЦСКА, который сейчас находится в частной собственности, но комплекс не оборудован для прыжков. Тренировались, чтобы почувствовать дорожку, занятия на манеже и на улице - это совершенно разные ощущения. Нам обещали решить вопрос со стадионом, остается только ждать.
- Вы не поехали на сборы в Турцию вместе со всей сборной…
- Была возможность поехать в Турцию, но сборы оплачивались только мне, а моему тренеру - нет. Понимаете, прыжки в высоту - это технический вид, без тренера там делать нечего. На эти сборы поехал тренер Юрия Дергачева, но у них одна подготовка, у нас - другая. Тем более, что у нас индивидуальный вид спорта - каждый сам за себя, за исключением эстафетных команд. Можно было обо всем этом не рассказывать, но когда пройдут соревнования, за результат будут спрашивать с меня и моего тренера. А подготовка у нас была не совсем полноценной.
- В сложившихся условиях, чего ожидаете от участия в Гран-при Азии?
- Иногда думаю, почему не пошла бегать. Нужна только дорожка - вот она. А в прыжках в высоту нужна планка, прыжковая яма. Хорошо, что попробовали сделать тренировку на свежем воздухе. Нам остается надеяться на лучшее - физическую форму я поддерживаю, но без прыжков показать результат будет трудно. Придется опираться только на имеющийся опыт.
В первую очередь не хочется подводить своего тренера Михаила Фролова, который в меня вкладывает свои силы, знания и опыт. Я у него одна сейчас осталась, раньше у него тренировались Марина Аитова, Виталий Цыкунов, Анна Устинова, Светлана Залевская. Все они - очень именитые спортсмены.
Тренер был шокирован, когда нас не пустили на Центральный стадион, такого раньше никогда не было. Хотя перед стартом Гран-при можно было бы сделать исключение, создать какие-то условия. Поэтому я переживаю за своего тренера. Он сейчас - на пенсии, я говорю ему, чтобы он получал удовольствие, будем действовать по обстоятельствам. Может, мы и не боремся за высокие места, но хочется выйти и показать результат на уровне. Желания - вагон, но возможности, не всегда соответствуют.
- После Гран-при будет еще ряд соревнований в Казахстане и за рубежом…
- Будем готовиться, предстоит насыщенный сезон, хочется показывать высокие результаты. Жаль только, что не всегда наши возможности это позволяют. Будем делать все, что от нас зависит. Ведь спортсмен - это тот же солдат, он ведет войну в тех условиях, в которые его отправят. Провела такую параллель, потому что мой отец Станислав Сарсеков посвятил долгое время службе в вооруженных силах. Он - подполковник запаса, я - офицерская дочь. В данное время папа занимается спортивной журналистикой .
- После того, как рекордсменка Азии Марина Аитова завершила спортивную карьеру, как обстоят дела в женских прыжках в высоту?
- Прыжки в высоту - очень красивый и зрелищный вид, но спортсменов в нашей дисциплине в Казахстане становится все меньше и меньше. Это связано с тем, что мало тренеров, которые бы хотели готовить спортсменов. Финансовая сторона - тоже не привлекает. На последнем зимнем чемпионате Казахстана в женских прыжках в высоту выступали всего две спортсменки - я и Надя Дубовицкая. У нее сейчас результат на уровне, это очень приятно. В такой борьбе мы еще можем показывать результаты на уровне мастера спорта и выше. Но когда приезжаешь на международный старт, там конкуренция намного выше, это сковывает. Во внутреннем чемпионате у нас такой борьбы нет, это расслабляет, ты всегда знаешь, что точно будешь в призерах. Здесь главная мотивация победить себя. Необходимо больше зарубежных стартов, но для этого требуется результат.
С Мариной Аитовой мне удалось вместе потренироваться, получила колоссальный опыт, она настоящий боец и спортсмен с большой буквы. Жаль, что она завершила карьеру. Правда иногда приходит на наши тренировки, делится опытом, что-то подсказывает и подбадривает - это приятно, что своих не бросает. Сложно оставить легкую атлетику, когда отдал ей почти всю жизнь. А тренер стал тебе вторым отцом, потому что видишь его чаще, чем родителей.
- В конце 2016 года сменилось руководство Федерации легкой атлетики Казахстана, уже заметили какие-либо изменения?
- Новое руководство говорит о больших возможностях. Очень на это надеемся. Приятно, что начало появляться больше материалов в прессе, нами стали интересоваться. К нам приезжали на Иссык-Куль, снимали промо-ролики - это круто, что начали популяризацию легкой атлетики.
Добавим, что первый этап Гран-при Азии пройдет 24 апреля в китайском городе Цзиньхуа. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.
Отмечается, что у спортсменки нет условий для подготовки, так как на Центральный стадион Алматы ее не пускают.
- Подготовка к Гран-при Азии в самом разгаре, не считая того, что я уже месяц не прыгала, потому что негде, - рассказывает Кайсарова. - В марте я была на учебно-тренировочных сборах на Иссык-Куле, а после возвращения планировали распрыгаться, в итоге занимаемся в фитнесс-зале. В Алматы есть манеж в районе "Тастака", но там устаревшее оборудование, дорожки - в заплатках.
Есть еще Центральный стадион, но нас туда не пускают. Не пускают, потому что есть конкретный список спортсменов штатной национальной команды, по которому теперь осуществляется допуск. Аренда манежа у нас закончилась 1 апреля, после Иссык-Куля мы успели только подобрать разбег, сделать буквально две прыжковых тренировки. До вылета на Гран-при осталась неделя, а тренироваться негде.
- Есть ли выход из сложившейся ситуации?
- Можно готовиться в манеже в "Тастаке", но соревнования в Китае будут проходить на свежем воздухе. Когда нас с тренером не пустили на Центральный стадион, мы пошли на запасное поле, но он сейчас полностью разгромлено, осталась только дорожка 60 метров. Мой тренер нашел выход из положения, провели пару тренировок на бывшем стадионе ЦСКА, который сейчас находится в частной собственности, но комплекс не оборудован для прыжков. Тренировались, чтобы почувствовать дорожку, занятия на манеже и на улице - это совершенно разные ощущения. Нам обещали решить вопрос со стадионом, остается только ждать.
- Вы не поехали на сборы в Турцию вместе со всей сборной…
- Была возможность поехать в Турцию, но сборы оплачивались только мне, а моему тренеру - нет. Понимаете, прыжки в высоту - это технический вид, без тренера там делать нечего. На эти сборы поехал тренер Юрия Дергачева, но у них одна подготовка, у нас - другая. Тем более, что у нас индивидуальный вид спорта - каждый сам за себя, за исключением эстафетных команд. Можно было обо всем этом не рассказывать, но когда пройдут соревнования, за результат будут спрашивать с меня и моего тренера. А подготовка у нас была не совсем полноценной.
- В сложившихся условиях, чего ожидаете от участия в Гран-при Азии?
- Иногда думаю, почему не пошла бегать. Нужна только дорожка - вот она. А в прыжках в высоту нужна планка, прыжковая яма. Хорошо, что попробовали сделать тренировку на свежем воздухе. Нам остается надеяться на лучшее - физическую форму я поддерживаю, но без прыжков показать результат будет трудно. Придется опираться только на имеющийся опыт.
В первую очередь не хочется подводить своего тренера Михаила Фролова, который в меня вкладывает свои силы, знания и опыт. Я у него одна сейчас осталась, раньше у него тренировались Марина Аитова, Виталий Цыкунов, Анна Устинова, Светлана Залевская. Все они - очень именитые спортсмены.
Тренер был шокирован, когда нас не пустили на Центральный стадион, такого раньше никогда не было. Хотя перед стартом Гран-при можно было бы сделать исключение, создать какие-то условия. Поэтому я переживаю за своего тренера. Он сейчас - на пенсии, я говорю ему, чтобы он получал удовольствие, будем действовать по обстоятельствам. Может, мы и не боремся за высокие места, но хочется выйти и показать результат на уровне. Желания - вагон, но возможности, не всегда соответствуют.
- После Гран-при будет еще ряд соревнований в Казахстане и за рубежом…
- Будем готовиться, предстоит насыщенный сезон, хочется показывать высокие результаты. Жаль только, что не всегда наши возможности это позволяют. Будем делать все, что от нас зависит. Ведь спортсмен - это тот же солдат, он ведет войну в тех условиях, в которые его отправят. Провела такую параллель, потому что мой отец Станислав Сарсеков посвятил долгое время службе в вооруженных силах. Он - подполковник запаса, я - офицерская дочь. В данное время папа занимается спортивной журналистикой .
- После того, как рекордсменка Азии Марина Аитова завершила спортивную карьеру, как обстоят дела в женских прыжках в высоту?
- Прыжки в высоту - очень красивый и зрелищный вид, но спортсменов в нашей дисциплине в Казахстане становится все меньше и меньше. Это связано с тем, что мало тренеров, которые бы хотели готовить спортсменов. Финансовая сторона - тоже не привлекает. На последнем зимнем чемпионате Казахстана в женских прыжках в высоту выступали всего две спортсменки - я и Надя Дубовицкая. У нее сейчас результат на уровне, это очень приятно. В такой борьбе мы еще можем показывать результаты на уровне мастера спорта и выше. Но когда приезжаешь на международный старт, там конкуренция намного выше, это сковывает. Во внутреннем чемпионате у нас такой борьбы нет, это расслабляет, ты всегда знаешь, что точно будешь в призерах. Здесь главная мотивация победить себя. Необходимо больше зарубежных стартов, но для этого требуется результат.
С Мариной Аитовой мне удалось вместе потренироваться, получила колоссальный опыт, она настоящий боец и спортсмен с большой буквы. Жаль, что она завершила карьеру. Правда иногда приходит на наши тренировки, делится опытом, что-то подсказывает и подбадривает - это приятно, что своих не бросает. Сложно оставить легкую атлетику, когда отдал ей почти всю жизнь. А тренер стал тебе вторым отцом, потому что видишь его чаще, чем родителей.
- В конце 2016 года сменилось руководство Федерации легкой атлетики Казахстана, уже заметили какие-либо изменения?
- Новое руководство говорит о больших возможностях. Очень на это надеемся. Приятно, что начало появляться больше материалов в прессе, нами стали интересоваться. К нам приезжали на Иссык-Куль, снимали промо-ролики - это круто, что начали популяризацию легкой атлетики.
Добавим, что первый этап Гран-при Азии пройдет 24 апреля в китайском городе Цзиньхуа. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.