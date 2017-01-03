Олимпийская чемпионка Рио-2016 Кастер Семеня официально женилась на своей подруге

Церемония состоялась в Претории в субботу, в 26-й день рождения Семени.

Фото с сайта sputnik.by

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает P-Cпорт со ссылкой на АФП.



Официальная церемония состоялась в Претории в субботу, в 26-й день рождения Семени.



В декабре 2015 года пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.



Семеня, которая была вынуждена пройти гендерное тестирование из-за малого количества женских черт во внешности и фигуре, на Олимпиаде в Рио завоевала "золото" в беге на 800 метров. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла "серебро".