ПБК "Астана" подписал нового разыгрывающего

Ранее клуб возглавил новый тренер.
27 июня 16:06
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Энтони Клеммонс. Фото с сайта pbcastana.kz
ПБК "Астана" на своем сайте официально объявил о подписании контракта с 23-летним американским разыгрывающим Энтони Клеммонсом.
Рост игрока - 188 сантиметров, вес - 88 килограммов. Карьеру баскетболиста Клеммонс начал в Университете Айова, где четыре года играл за команду Iowa Hawkeyes (NCAA). Первым профессиональным клубом для Клеммонса стал австрийский Hallmann-Vienna, где он отыграл сезон-2016/2017, в среднем за игру набирая по 18 очков. Отмечается, что он обладает хорошими атлетическими данными, выносливостью и отличным броском.
Напомним, ранее ПБК "Астана" объявил о подписании нового тренера - греческого специалиста Костаса Флеваракиса, подробнее можно прочитать здесь.