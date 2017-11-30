Новый велогонщик "Астаны" сломал ключицу

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Магнус Корт. Фото с сайта feltet.dk
Новичок "Астаны" Магнус Корт сломал ключицу, сообщает cyclingnews.com.
Травму датский велогонщик получил во время падения на тренировке, до этого он ломал ключицу в этом же году на "Туре Йоркшира".
Быстрый финишер, в 2016-м году Корт выиграл два этапа испанской "Вуэльты", включая последний с финишем в Мадриде.
"Присоединение к Астане - захватывающий вызов для меня. И я надеюсь, что у меня будет шанс показать свои способности в больших классических гонках и, конечно же, также помочь команде в Гранд-турах", - сказал Корт.
Фото с сайта cyclingnews.com