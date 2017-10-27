Винокуров рассказал о потенциале молодого колумбийского велогонщика "Астаны"

Он отметил, что впереди у Лопеса большая часть карьеры.
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Генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров уверен, что в будущем молодой колумбийский велогонщик казахстанской команды Мигель Анхель Лопес способен стать победителем Гранд-тура, передает velolive.com.
"Мигель - очень талантливый велогонщик с огромным потенциалом. В добавление к этому он еще очень молод, впереди у него большая часть карьеры. К сожалению, проблемы со здоровьем, травмы не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал. Но этот сезон уже показал, какого высокого уровня он может достичь.
У него есть все, что необходимо - талант, настойчивость, боевой дух, мастерство горняка, сильная разделка. Ему просто необходимы время и опыт. Он уже проехал "Вуэльту Испании". А говоря о "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс", на одном из этих Гранд-туров он должен по меньшей мере постараться дебютировать.
Мы уже видим, что Мигель готов показывать высокие результаты. В этом сезоне он доказал, что очень силен в горах, что не боится бороться с лучшими гонщиками мира. Когда все проблемы со здоровьем будут решены, высокие результаты, конечно, придут.
Я не думаю, что эти проблемы останутся надолго. Его главная проблема на данный момент - его молодость и недостаток опыта. Кроме того, в прошлом сезоне из-за травмы у него было не так много шансов поработать над своей разделкой. Когда все вернется в норму, мы увидим прогресс колумбийца в этой дисциплине. Я уверен в этом", - сказал Винокуров.
Напомним, на "Вуэльте-2017" 23-летний Лопес выиграл два этапа и занял восьмое место в генеральной классификации.