Серебряный призер Олимпиады в Рио из "Астаны" приедет на "Тур Алматы-2017"

Двухдневная гонка состоится 30 сентября и 1 октября.
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Велогонщик профессиональной казахстанской команды "Астана" датчанин Якоб Фульсанг примет участие в "Туре Алматы-2017", сообщается на официальном сайте гонки.
Фульсанг выступает за "Астану" с 2013 года и является со-капитаном команды. Велогонщик стал серебренным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также многократно становился чемпионом Дании в кросс-кантри среди юниоров и два раза забирал звание чемпиона Дании в индивидуальной гонке с раздельного старта. В нынешнем сезоне спортсмен выиграл два этапа и итоговую генеральную классификацию престижной гонки "Критериум Дофине-2017" - многодневной шоссейной велогонки во Франции под эгидой Мирового Тура UCI.
Пять причин, почему в этом году нельзя пропустить "Тур Алматы"
Несмотря на плотный соревновательный график, Якоб Фульсанг прибудет в южную столицу Казахстана для участия в самой масштабной велогонке страны. Нынешний "Тур Алматы" будет для Фульсанга первым в карьере.
"Тур Алматы" обрел статус многодневной гонки и в этом году впервые пройдет в два этапа - 30 сентября и 1 октября. Помимо основной соревновательной части, в подготовительные дни гонки будут проведены предстартовые мероприятия: торжественная церемония презентации команд-участниц состоится 29 сентября, а за день до этого, 28 сентября, будут проведены пресс-конференция велогонки, любительские заезды, интерактив с болельщиками и фанатами велосипедного спорта.
Пятый "Тур Алматы". Особенности маршрутов двухдневной велогонки
Финиш и официальное закрытие "Тура Алматы" пройдут на сцене высокогорного спортивного комплекса "Медеу".