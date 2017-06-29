У меня была возможность развиваться вместе с "Астаной", и я надеюсь продолжить это в будущем - Фульсанг

Велогонщик продлил контракт на два года.
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Велогонщик "Астаны" Якоб Фульсанг прокомментировал переподписание контракта с "Астаной", который он продлил на два года, сообщается на сайте казахстанской велокоманды.
"Конечно, я очень рад продлить контракт с командой "Астана". Я провел здесь уже пять лет, и это были замечательные годы. У меня была возможность развиваться вместе с командой, и я надеюсь продолжить это в будущем. После пяти лет я чувствую себя здесь как дома. Мне очень хорошо в команде, так что, в итоге, было совсем несложно решить остаться здесь еще на пару сезонов", - сказал Фульсанг.
32-летний датский гонщик проводит свой пятый сезон в команде "Астана". И этот сезон стал по-настоящему переломным в карьере Фульсанга после его победы в генеральной классификации на "Критериум дю Дофине" с двумя победами на этапах.
"Якоб - один из ключевых гонщиков "Астаны". За пять лет он зарекомендовал себя как сильный специалист по Гранд-турам. Он был тем, кто оказывал неоценимую поддержку лидерам, а в этом сезоне он смог самостоятельно проявить свои качества настоящего лидера команды. Его победа на "Критериум дю Дофине" подарила всей команде новую мотивацию, и теперь мы выходим на старт "Тур де Франс" с определенными амбициями и надеждами. Я очень рад, что Якоб остается в "Астане" еще на два года", - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Якоб Фульсанг готовится выйти на старт своего седьмого "Тур де Франс". Однажды он уже был седьмым в общем зачете, и теперь он попробует добиться большего вместе с командой "Астана".