Было бы справедливо наказать не только Гривко, но и Киттеля - Винокуров об отстранении гонщика "Астаны"

Руководитель "Астаны" прокомментировал решение UCI.
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Дисциплинарной комиссии Международного союза велосипедистов (UCI) справедливо было бы рассмотреть наказание не только для гонщика "Астаны" Андрея Гривко, но и для представителя Quick-Step Floors Марселя Киттеля. Такое мнение выразил генеральный менеджер казахстанской велокоманды Александр Винокуров, сообщает "Р-Спорт".
Напомним, Гривко отстранили на 45 дней от гонок за инцидент, случившийся 2 февраля на "Туре Дубая". Во время третьего этапа украинец ударил по лицу Киттеля. По словам Гривко, он ответил агрессией на агрессию немца, который создавал опасные ситуации для других участников гонки.
"Конечно, мы принимаем решение UCI и уважаем регламент. Факт имел место быть, и мы исполним решение относительно нашего гонщика в соответствии с дисциплинарной комиссией. Мы также проводили и собственное расследование инцидента внутри команды, беседовали с ребятами, которые в тот день ехали в пелотоне. Если вы хотите мое личное мнение, то я думаю, что в конфликте были равнозначно задействованы оба гонщика, и, если UCI наказал Андрея Гривко, то, я думаю, им было бы справедливо рассмотреть наказание и для Марселя Киттеля.
Гонщики должны уважать друг друга и не ставить жизни и здоровье других своих коллег под угрозу, даже если ты известный гонщик. Создавая опасную ситуацию, ты несешь ответственность за свои действия. Тем более когда ты лидер гонки и должен показывать совсем другой пример поведения", - прокомментировал Винокуров.