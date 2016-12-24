Велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес возобновил тренировки после травмы

Колумбиец серьезно повредил колено осенью на тренировке.
Гонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес приступил в тренировкам на велосипеде впервые за несколько месяцев после того, как осенью прошлого года упал на тренировке в родной Колумбии и серьезно повредил левое колено.
Как сообщается на сайте казахстанской велокоманды, восстановительный процесс Лопеса проходит очень хорошо. Гонщик чувствует себя полным сил и более чем мотивирован на скорейшее возвращение на шоссе.
В феврале "Астана" планирует организовать для Лопеса серию тренировок в Европе, чтобы проверить, как идет восстановительный процесс, и вместе с гонщиком протестировать все технические новинки команды.
"Буквально на днях я разговаривал с Мигелем Анхелем, и похоже, что он на пути к полному восстановлению. Он начал тренировки на велосипеде, пока только в помещении на станке, но я уверен, что вскоре он выйдет на шоссе. Для всей команды это отличные новости, и мы с нетерпением ждем возвращение Мигеля Анхеля в строй здоровым и готовым провести отличный сезон вместе с "Астаной", - рассказал главный менеджер "Астаны" Дмитрий Фофонов.