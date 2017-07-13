"Астана Арланс" оказался в шаге от поражения в финале WSB

"Арланы" выиграли два стартовых боя, но затем проиграли пять кряду "Куба Домадорес".
Сегодня 18:55
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Казахстанский клуб "Астана Арланс" оказался в шаге от поражения в финале Всемирной серии бокса (WSB) против команды "Куба Домадорес", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 52 килограммов Олжас Саттыбаев уступил Йосбани Вейтиа.
Таким образом, кубинцы продлили свою победную серию в финале до пяти поединков и теперь ведут в счете 5-2. Им осталось одержать одну победу, чтобы стать чемпионами седьмого сезона WSB.
Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.