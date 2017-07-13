"Куба Домадорес" удвоил преимущество над "Астана Арланс" в финале WSB

Кубинцы выиграли четыре поединка подряд после двух проигранных на старте.
Сегодня 18:32
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Клуб "Куба Домадорес" удвоил преимущество над "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после шестого поединка пар в весовой категории до 81 килограмма, где встречались Арман Рысбек и Хулио Ла Крус. В этой паре сильнее оказался кубинский боксер.
Напомним, боксеры "Астана Арланс" выиграли стартовые два поединка, но проиграли следующие четыре. Теперь счет стал 4-2 в пользу "Куба Домадорес".
Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.