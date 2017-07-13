"Куба Домадорес" выиграл третий бой подряд у "Астана Арланс" в финале WSB и впервые вышел вперед

Это произошло после пятого поединка пар.
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Клуб "Куба Домадорес" выиграл третий бой подряд у "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса (WSB) и впервые вышел вперед, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после пятого поединка пар в весовой категории до 75 килограммов, где встречались Абильхан Аманкул и Арлен Лопес. Соперник выдали равный бой, победу в котором одержал кубинский боксер.
Стартовые два поединка финальной встречи WSB выиграли боксеры "Астана Арланс" - Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56).
Однако следующие три боя остались за кубинцами, которые теперь ведут в счете 3-2.
Это произошло после пятого поединка пар в весовой категории до 75 килограммов, где встречались Абильхан Аманкул и Арлен Лопес. Соперник выдали равный бой, победу в котором одержал кубинский боксер.
Стартовые два поединка финальной встречи WSB выиграли боксеры "Астана Арланс" - Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56).
Однако следующие три боя остались за кубинцами, которые теперь ведут в счете 3-2.