"Астана Арланс" удвоил преимущество над "Куба Домадорес" в финале WSB

"Арланы" повели в счете 2-0.
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Казахстанский клуб "Астана Арланс" удвоил преимущество в счете в противостоянии с "Куба Домадорес" в рамках финала Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 56 килограммов встречались Ильяс Сулейменов и Хавьер Ибаньес. Казахстанский боксер доминировал на протяжении всего поединка, позволив себе небольшую слабину во втором раунде, где один из трех судей отдал раунд кубинцу.
Тем не менее, боксер "Астана Арланс" не встретил серьезного сопротивления и довел преимущество своей команды до 2-0.
Напомним, открывал матчевую встречу поединок в весовой категории до 49 килограммов. Темиртас Жусупов уверенно победил Йохануса Аргилагоса и принес "арланам" первое очко.
Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.