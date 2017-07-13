Я боксировал нагло и грязно. Хотел показать кубинцу, кто тут хозяин - Сулейменов о финале WSB

Матчевая встреча проходит в Астане.
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Боксер клуба "Астана Арланс" Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) после финала Всемирной серии бокса в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, что боксировал с кубинцем нагло и грязно.
"Поединок получился очень сложный. Соперник напористый. В тактическом плане сильный. У меня тоже настрой был хороший - я боксировал дома. Смотрел его бои и готовился с ним боксировать. Изучил его.
Знал, что на дистанции он хорошо работает, но когда он "догоняет", то у него ноги "стоят". "Проваливается. Я его пытался разозлить. Дергал его... Руки опускал. Он кидался вперед, а я его "перебивал". Иногда сам заходил в ближний бой.
Старался показать, кто в ринге хозяин. Мы боксируем в Казахстане. Я боксировал грязно, нагло... Я показывал, что я хозяин здесь. Это ведь тоже, как шоу. Когда я слышал, что кубинцы что-то кричали своему боксеру, то я заводился. Я был по-спортивному злой. Заставлял себя работать за счет характера. Хотя, я и устал", - рассказал боксер.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса проходит в Астане. После четырех поединков в матче "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" ничья - 2:2.
Прямую трансляцию матчевой встречи между клубами "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" можно посмотреть на Vesti.kz.