Боксер "Астана Арланс" Жусупов объяснил свою агрессию на взвешивании и в ринге против кубинца

Казахстанец принес первое очко в матче.
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Боксер клуба "Астана Арланс" Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) после финала Всемирной серии бокса рассказал корреспонденту Vesti.kz, как мотивирует себя на финал с "Куба Домадорес".
- Темиртас, было небольшое шоу на взвешивании. Потом, в ринге, Вы были агрессивны. Чем это объясните?
- Я себя так настраиваю на бой. Агрессию он первым проявил, но я не стал уступать. Я боксировал на своей земле, и не хотел проигрывать.
Должен был боксировать сам и не давать ему работать. Он ведь чемпион мира, парень молодой, но опытный. Я должен был побеждать.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса проходит в Астане. После трех поединков в матче клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес", впереди со счетом 2:1 казахстанские боксеры.
Прямую трансляцию матчевой встречи между клубами "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" можно посмотреть на Vesti.kz.