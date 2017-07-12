Vesti.kz в прямом эфире покажут финал WSB "Астана Арланс" - "Куба Домадорес"

Встреча пройдет в Астане 15 июля.
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Фото Vesti.kz©
Vesti.kz покажут в прямом эфире финальный матч Всемирной серии бокса (WSB) между "Астана Арланс" и кубинской командой "Куба Домадорес".
Итоговая встреча седьмого сезона состоится 15 июля в Астане. Начало поединков в 15:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь. Комментировать данный матч будут Уалихан Косанбай (на казахском языке) и Роман Кушпелев (на русском языке).
Добавим, что финал состоится в один день, а это значит, что зрители и болельщики смогут увидеть все десять поединков заявленных весовых категорий подряд. С составом пар можно ознакомиться здесь.
Также в данном противостоянии определится самая титулованная команда WSB. До финального матча "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" имеют в своих активах по две победы на турнире.
Итоговая встреча седьмого сезона состоится 15 июля в Астане. Начало поединков в 15:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь. Комментировать данный матч будут Уалихан Косанбай (на казахском языке) и Роман Кушпелев (на русском языке).
Добавим, что финал состоится в один день, а это значит, что зрители и болельщики смогут увидеть все десять поединков заявленных весовых категорий подряд. С составом пар можно ознакомиться здесь.
Также в данном противостоянии определится самая титулованная команда WSB. До финального матча "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" имеют в своих активах по две победы на турнире.