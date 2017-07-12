Серик Сапиев назвал самого опасного боксера "Куба Домадорес" для "Астана Арланс" в финале WSB

Самая титулованная команда WSB определится уже завтра, 15 июля.
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Бывший генеральный директор клуба "Астана Арланс", а ныне депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев оценил шансы боксерской команды на победу в финале седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB). В интервью корреспонденту Vesti.kz олимпийский чемпион назвал "Куба Домадорес" проходимой командой, а также отметил самого опасного в составе кубинцев.
"Самый тяжелый соперник из кубинской команды - это Ла Крус. Остальные же менее опасны. Конечно, в составе "Куба Домадорес" очень именитые исполнители: чемпионы мира, победители и призеры Олимпиад. Навскидку, Савон, Сотолонго, Лопес. Борьба предстоит зрелищная и бескомпромиссная. Тем не менее наши ребята не уступают. И я думаю, что "арланы" готовы к предстоящему финалу. Должны выиграть со счетом 6:4, 6:5.
Тем более уже побеждали кубинцев. У нас все могут выиграть. Сложнее всего будет, повторюсь, в весовой категории до 81 килограмма, где Арман Рысбек встретится с Ла Крусом. Главное - настроиться хорошо.
Я после ухода из клуба продолжаю болеть за наших парней. Сейчас в "Астана Арланс" исполняющий обязанности генерального менеджера Саят Абильдин. И он успешно продолжает вести ту работу, которой мы придерживались изначально. Саят ведет команду к победам, не отступает от нашей философии. Вся политика ведения клуба осталась. Матчи проходят в городах Казахстана, условия не поменялись. Я встречался с ребятами, с тренерами - все готовы", - отметил Сапиев.
Напомним, боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" вышли в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. В столице Казахстана они будут боксировать 15 июля с командой "Куба Домадорес" и в случае победы могут стать трехкратными чемпионами состязания.
Матчевая встреча пройдет в спортивном комплексе "Казахстан". Ранее были обнародованы составы пар, а казахстанская команда провела открытую тренировку. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.