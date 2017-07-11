Определились обладатели билетов на финал WSB "Астана Арланс" - "Куба Домадорес"

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Определились обладатели билетов на финальный матч Всемирной серии бокса (WSB) между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес", который пройдет 15 июля в Астане.
Конкурс, который был организован совместно с боксерским клубом "Астана Арланс", проходил на Vesti.kz. Участникам нужно было ответить на пять вопросов, касаемых предстоящего финала, а также выполнить обязательные условия конкурса. В итоге пять победителей получат по два билета на данное противостояние, а также по две футболки-поло WSB.
Правильные ответы на вопросы:
Победителями данного конкурса стали Владимир Цой, Тимур Кушербаев и Али Алишка, ответившие на все вопросы более точно. Обладателями еще двух билетов станут Тимур Кундакбаев и Нурбол Сериков - они были выбраны рандомным способом из числа тех, кто дал одинаковое количество правильных ответов.
Выдачей билетов занимается боксерский клуб "Астана Арланс". Билеты можно будет получить, связавшись по следующим телефонам: +7 771 999 16 11 и +7 (7172) 79-90-94.
Добавим, что боксерский клуб "Астана Арланс" предоставляет только билеты на финал WSB между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес", которые можно также купить в кассах СК "Казахстан" и магазинах "Меломан. Расходы, связанные с доставкой, перелетом в Астану и проживанием (если это необходимо), оплачиваются победителями самостоятельно.
Напомним, что поединки за звание чемпиона WSB этого сезона пройдут 15 июля в спортивном комплексе "Казахстан". Причем финал состоится в один день, а это значит, что зрители смогут увидеть все десять поединков заявленных весовых категорий подряд. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.
Боксеры "Астана Арланс" становились победителями WSB в 2013 и 2015 годах, а "Куба Домадорес" - в 2014-м и 2016-м. Таким образом, в финале в Астане определится самая титулованная команда WSB.