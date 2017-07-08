Пинчук прокомментировал замену Левита и рассказал о последствиях травмы носа

Тяжеловес готовится выйти в финале WSB за "Астана Арланс".
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Казахстанский тяжеловес Антон Пинчук перед финалом WSB рассказал о замене Василия Левита в "Астана Арланс", а также прокомментировал поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.
- Возможно, в том бою не сразу "проснулся". Расслабился. Эта травма носа не дала завершить тот бой. В полуфинале были опасения, что могут снова попасть и кровотечение снова откроется.
- А сейчас уже можно говорить, что все залечено?
- Я не могу сказать, что повреждение меня беспокоить не будет. Но на данный момент я чувствую себя хорошо. Но забегать вперед не буду.
- Перед финалом говорили, что заявят Василия Левита. Как это сказалось на подготовке?
- Никак. Я готовился к турниру. Мне сразу сказали, чтобы я был в форме. Решение оставалось за руководством. Я видел, что плакаты и билборды с Василием, но мне сказали готовиться, и я готовился.
- Их нужно сменить?
- Желательно. Тренерский штаб подводит нас к матчу на позитиве. Климат в команде очень хороший.
- Немного на другую тему. 16 сентября Геннадий Головкин будет боксировать с Саулем Альваресом. Ваш прогноз.
- Мы будем за Геннадия. Всей страной. Победа будет только его, и никаких других прогнозов мы слышать не хотим.
Напомним, сегодня боксеры "Астана Арланс" провели открытую тренировку. Финал WSB против "Куба Домадорес" состоится в Астане 15 июля. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.