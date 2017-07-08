Капитан "Астана Арланс" рассказал о настрое команды на финал WSB против "Куба Домадорес"

"Волки" готовы дать бой кубинцам.
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Капитан клуба "Астана Арланс" Олжас Саттыбаев рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о настрое на финал WSB с "Куба Домадорес".
- Олжас, расскажите о тактическом рисунке на финал. Как нужно действовать?
- Можно строить тактический рисунок, но когда выходишь в ринг, то ситуация меняется. У каждого соперника есть присущие ему характеристики. Конечно, мы каждого изучаем и подбираем ту тактику, которая может принести успех. Я уверен, что финал будет зрелищным и напряженным. От лица всех ребят хочу сказать, что все готовы и хотят дать бой кубинцам.
- Перед финалом говорили, что Василий Левит может помочь команде. Но его нет...
- "Арланы" не обращают на это внимание. Матч проходит в Казахстане. В праздники. Мы хотим выиграть и порадовать болельщиков. Мы прошли трехнедельный сбор и хорошо подготовились к состязанию.
- Что скажете о своем сопернике?
- Призер мирового чемпионата. Много боев в турнире провел. Я с ним уже боксировал в 2014 году. Тренер нас настраивает показать настоящий казахстанский бокс.
Напомним, сегодня боксеры "Астана Арланс" провели открытую тренировку. Финал WSB состоится в Астане 15 июля. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.