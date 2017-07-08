Призер чемпионата Азии Абильхан Аманкул будет боксировать в финале WSB, несмотря на травмы рук

Боксер готовится принять участие в финале Всемирной серии бокса.
Ссылки по теме:
- Названы составы "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" на финал WSB
- Как боксеры "Астана Арланс" готовятся к финалу WSB с "Куба Домадорес"
Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков рассказал о травме призера чемпионата Азии Абильхана Аманкула, передает корреспондент Vesti.kz.
"У Абильхана были серьезные проблемы. В матче с английской командой он травмировал левую руку. Нужно было боксировать в составе национальной команды на Кубке Президента. Он прошел турнир даже с поврежденной рукой. Можно сказать, боксировал одной рукой. В процессе турнира перегрузил вторую руку и повредил ее.
15 дней травму лечили. Были даже разговоры, что он не выйдет на ринг. Я ему сказал, ты мой ученик и не можешь меня подвести. Сделали ему обезболивающий укол, хорошо затейпировали руку. Даже с больной рукой он выйдет боксировать за Казахстан", - сказал Акурпеков.
Напомним, ранее объявили составы команд, которыми клубы "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" будут боксировать за Кубок чемпионов Всемирной серии бокса 15 июля в Астане. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.