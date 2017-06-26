Участвуй в конкурсе и получи билеты на финал WSB "Астана Арланс" - "Куба Домадорес"

Он состоится в Астане 15 июля.

Vesti.kz совместно с боксерским клубом "Астана Арланс" предлагают читателям принять участие в конкурсе и ответить на пять вопросов, касаемых предстоящего финала Всемирной серии бокса (WSB) с "Куба Домадорес". Пять победителей конкурса получат по два билета на финал WSB, который пройдет 15 июля в Астане.

Чтобы принять участие в конкурсе, читателям нужно репостнуть данную новость к себе на страницу в любую из социальных сетей, а после этого в комментариях к новости на сайте Vesti.kz оставить ссылку на сделанный ранее репост в соцсети. ВАЖНО: Для участия в розыгрыше ваша страница в социальных сетях должна быть открытой!

Далее нужно ответить на пять вопросов, которые указаны ниже, и скинуть свои ответы в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или же на почту denis.strelkov@mail.ru. За билеты смогут побороться те, кто выполнит условия конкурса и пришлет свои ответы до 15:00 12 июля 2017 года по времени Астаны.

1. "Астана Арланс" дважды выигрывал финал WSB. Где они проходили?

2. Кто из "арланов" является единственным боксером, выступавшим в обоих финалах?

3. В пятом сезоне нескольким "арланам" удалось завоевать олимпийские лицензии в Рио. Кто их завоевал?

4. В 2012 году "Астана Арланс" занял третье место. Кто был признан лучшим боксером Азии по версии WSB?

5. Для кого из состава "Астана Арланс" улыбка служит тактическим приемом?

Результаты конкурса будут подведены в среду, 12 июля, после 15:00. Стоит отметить, что у победителей обязательно должен сохраниться на своей странице в одной из социальных сетей репост данного конкурса. Если же это правило не будет выполнено, то участник не сможет побороться за призы. Обладатели билетов будут выбраны рандомным способом среди тех, кто выполнит условия конкурса и правильно ответит на все пять вопросов. Также победители конкурса получат по две футболки-поло WSB.

Добавим, что боксерский клуб "Астана Арланс" предоставляет только билеты на финал WSB между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес", которые можно также купить в кассах СК "Казахстан" и магазинах "Меломан. Расходы, связанные с доставкой, перелетом в Астану и проживанием (если это необходимо), оплачиваются победителями самостоятельно.



Напомним, что поединки за звание чемпиона WSB этого сезона пройдут 15 июля в спортивном комплексе "Казахстан". Причем финал состоится в один день, а это значит, что зрители смогут увидеть все десять поединков заявленных весовых категорий подряд.

Боксеры "Астана Арланс" становились победителями WSB в 2013 и 2015 годах, а "Куба Домадорес" - в 2014-м и 2016-м. Таким образом, в финале в Астане определится самая титулованная команда WSB.