У нас есть замена Левиту. И Тищенко в ринге он "обманет" - тренер "Астана Арланс"

Россиянин выступает за "Патриот Боксинг Тим".
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Фото с сайта zimbio.com
Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал возможного соперника для россиянина Евгения Тищенко, который в финале Олимпиады-2016 со скандалом победил казахстанца Василия Левита.
- Нурлан Сакенович, поздравляю Вас с выходом из группы с первого места. В четвертьфинале достался российский клуб. Что скажете об этом сопернике, которого "Астана Арланс" дважды побеждал по ходу регулярного турнира?
- Это очень серьезный соперник. Чемпионат Европы у них только в июле, поэтому можно ожидать, что против нас они, возможно, выставят первых номеров, ребят будут обкатывать. Нам нужно готовиться с большой ответственностью.
- Перед этим противостоянием многие ждут Василий Левит - Евгений Тищенко.
- Есть у меня еще Антон Пинчук. Он может переиграть любого. У него есть свой оригинальный стиль, и я думаю, что Тищенко он "обманет".
Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс" выиграл группу "Азия" Всемирной серии бокса и в плей-офф состязания встретится с российской командой "Патриот Боксинг Тим". Матчевые встречи запланированы на 11 и 20 мая.
Что касается противостояния казахстанца Василия Левита и Евгения Тищенко из России, то после их последней очной встречи на Олимпиаде-2016 разразился большой скандал.
Россиянин уже принял участие в одном бою текущего розыгрыша WSB, а казахстанец пока числится только в запасе. В свою очередь, Антон Пинчук выиграл все три проведенных поединка.
- Нурлан Сакенович, поздравляю Вас с выходом из группы с первого места. В четвертьфинале достался российский клуб. Что скажете об этом сопернике, которого "Астана Арланс" дважды побеждал по ходу регулярного турнира?
- Это очень серьезный соперник. Чемпионат Европы у них только в июле, поэтому можно ожидать, что против нас они, возможно, выставят первых номеров, ребят будут обкатывать. Нам нужно готовиться с большой ответственностью.
- Перед этим противостоянием многие ждут Василий Левит - Евгений Тищенко.
- Есть у меня еще Антон Пинчук. Он может переиграть любого. У него есть свой оригинальный стиль, и я думаю, что Тищенко он "обманет".
Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс" выиграл группу "Азия" Всемирной серии бокса и в плей-офф состязания встретится с российской командой "Патриот Боксинг Тим". Матчевые встречи запланированы на 11 и 20 мая.
Что касается противостояния казахстанца Василия Левита и Евгения Тищенко из России, то после их последней очной встречи на Олимпиаде-2016 разразился большой скандал.
Россиянин уже принял участие в одном бою текущего розыгрыша WSB, а казахстанец пока числится только в запасе. В свою очередь, Антон Пинчук выиграл все три проведенных поединка.