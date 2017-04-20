Прямая трансляция матча WSB "Астана Арланс" - "Чайна Драгонс"

Начало поединков в 17:30 по времени Астаны.
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Сегодня, 22 апреля, Vesti.kz эксклюзивно в интернете покажут прямую трансляцию заключительного матча группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) между "Астана Арланс" и "Чайна Драгонс" из Китая.
Матчевая встреча состоится в Санье (Китай) и начнется в 17:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию в интернете можно будет посмотреть здесь.
Комментировать на Vesti.kz данную встречу будут Роман Кушпелев и Уалихан Косанбай. Трансляция будет идти на русском и казахском языках.
Напомним, что еще до этого матча боксеры "Астана Арланс" гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе. Произошло это после того, как российская команда "Патриот Боксинг Тим" победила "Узбек Тайгерс" из Узбекистана со счетом 3:2.