России надо брать пример с казахстанского бокса - Валерий Рачков

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Суонси Сити 2:1
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 2:6
Ювентус Интер 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вельвет Каспий 2:1
Окжетпес Шкендия 1:2
Кайрат Локомотив Пл 4:2
Иртыш Трепча 89 2:3
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:3 Б
Медвешчак Витязь 3:5
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 2:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 4:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:0
Грация-KZ Дворец школьников 1:3
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Тараз-2 3:2
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:1
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Жетысу-Жастар 2:3
Мангыстау Атырау-2 3:1
Актобе Динамо-Костанай 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Младенович Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 4:3
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Тобол Силекс 1:2
Атырау Оренбург 0:2
Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 11:00
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 15:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 02:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Шахтер-2 Дн
Кайрат Сплит РНК
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Актобе (U-21) Жетысу
Актобе Тосно
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея
Таиланд Южная Корея
Таиланд Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Кулагер Номад
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 11:00
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Павлодар Тараз
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Атырау Есиль СК
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
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Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

России надо брать пример с казахстанского бокса - Валерий Рачков

Он объяснил, чем отличается подход к этому спорту в двух странах.

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2 Комментария
Валерий Рачков. Фото журнала "Астана Спорт"
Валерий Рачков. Фото журнала "Астана Спорт"
Первый казахстанский чемпион мира и участник Олимпиады, воспитанник алматинской школы бокса Валерий Рачков в интервью Vesti.kz дал свою оценку выступлению "Астана Арланс" в стартовой встрече нового сезона WSB.

4 февраля в Москве "арланы" победили российскую команду Patriot Boxing Team - 3:2. Видео всех боев прошедшей встречи вы можете посмотреть здесь

Отметим, что 60-летний Рачков после завершения карьеры четыре года работал детским тренером в Алматы. В 1984 году он переехал в Москву, где тренировал "Динамо", а затем стал судьей. Сейчас Рачков занимается строительным бизнесом и является президентом Фонда ветеранов бокса России. 

- Вечер бокса был очень интересным, казахи просто порадовали меня, - поделился впечатлениями Рачков. - Правда, не ожидал, что в категории 64 килограмма, исторически "казахском" весе, отдадут бой. По своей антропометрии, по двигательным качествам эта весовая категория всегда была казахстанской. Понимаю, что у парня был дебют, но тогда в зале должны были увидеть его талант и способности, но он, к сожалению, не продемонстрировал их. А мастерство боксера заключается в качественном мастерском исполнении приемов или комбинаций даже на фоне усталости в бою.

В 75 килограммах Аманкул меня очень порадовал, да и все в зале им просто восхищались. С руки на руку все пять раундов он гонял россиянина, который, между прочим, является первым номером в сборной России. Могут сказать, что тот не был готов к этому бою, но это не важно. Главное, что Раджапов ничего не смог сделать и никогда ничего не противопоставит Аманкулу. Такое у Абильхана заложено мастерство, такое чутье, такие данные, что он просто восхищает. Сейчас ему 19 лет, и дай бог его грамотно довести до Токио, уберечь от болезней, и он надежно завоюет медаль на следующей Олимпиаде.



Пинчука знаю давно. Отбоксировал, как может. Россиянин физически сильнее его, на голову выше ростом, но ограничен в приемах и по сравнению с Пинчуком новичок. Антон взял за счет своей скорости и чувства дистанции. В бою он разорвал соперника просто. 5-0 в пользу Пинчука - это объективная оценка.

- Заслуженно ли проиграл Темиртас Жусупов?
- Жусупов в ровном бою проиграл, по мнению судей, но многие специалисты считают, что Темиртас этот бой не проиграл. В принципе, матч должен был закончиться со счетом 1:4. Конкретно проиграл свой поединок только Дильмурат Мижитов. Но в целом "арланы" оставили только самые лучшие впечатления. И пусть в зале было не так много людей, все ушли с боксерского вечера с хорошим настроением.

- Что не понравилось?
- Не понравилось судейство. Очень странным, мягко говоря, оно было. Здесь надо наводить порядок, и чтобы оценки, поставленные тем или иным судьей, были видны. Если неквалифицированно ведется судейство, это должно быть видно. Надо, чтобы судья боялся, что его могут отстранить. По каким критериям отбирают судей, тоже непонятно. Здесь и заложена бомба. Такие бои, как у Левита в финале Олимпиады, будут продолжаться дальше. Нужно вернуть протесты. А сейчас прошел бой, засунул судья голову в песок, и все.



- Тем не менее это не помешало "Астана Арланс". Как оцениваете старт казахстанцев в сезоне WSB?
- Задел парни из "Астана Арланс" сделали очень хороший, старт был сильнейший. Другое дело, что россияне мертвые. Нет цели сделать команду конкурентную. Люди пришли в бокс, которые, кроме бизнеса, ничего не видят, я говорю про всю федерацию бокса.

И то, как поставлено развитие бокса в Казахстане, заметно отличается. Видно, что стараются для спорта и в руководстве "Астана Арланс", и в целом в Президентском клубе "Астана", потому и такие результаты из года в год у казахстанцев.  Есть лидер, есть хозяин в федерации, который понимает и хочет учиться, он и вокруг себя собрал людей, которые понимают бокс, которые все делают для развития вида спорта без перетягивания одеяла. Вот что важно.

Совсем скоро уже будет матч против "Узбек Тайгерс". Я не знаю, кого выставят узбеки, но "Астана Арланс" должны подобрать на следующий матч самых сильных боксеров, чтобы накануне чемпионата Азии было понимание, на что казахстанцы способны в этом противостоянии сборных. Нужно столкнуть лоб в лоб лучших.

Думаю, узбеки привезут в Талдыкорган первые номера. И "Астана Арланс" нужно усилить самыми лучшими, не переживая о том, что они могут, например, травмироваться. Пятираундовый формат тоже хорошо скажется на любителях. Аманкул очень хороший пример, он показал себя во всей красе. Думаю, главный тренер держит руку на пульсе, ведь он не только за сборную отвечает, но и за команду "Астана Арланс". Россиянам же нужно брать пример с казахов.


Добавим, что первый домашний матч в сезоне WSB "Астана Арланс" проведет уже 18 февраля в Талдыкоргане против "Узбек Тайгерс".
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