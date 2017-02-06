России надо брать пример с казахстанского бокса - Валерий Рачков

Он объяснил, чем отличается подход к этому спорту в двух странах.
Вчера 23:58
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Валерий Рачков. Фото журнала "Астана Спорт"
Первый казахстанский чемпион мира и участник Олимпиады, воспитанник алматинской школы бокса Валерий Рачков в интервью Vesti.kz дал свою оценку выступлению "Астана Арланс" в стартовой встрече нового сезона WSB.
4 февраля в Москве "арланы" победили российскую команду Patriot Boxing Team - 3:2. Видео всех боев прошедшей встречи вы можете посмотреть здесь.
Отметим, что 60-летний Рачков после завершения карьеры четыре года работал детским тренером в Алматы. В 1984 году он переехал в Москву, где тренировал "Динамо", а затем стал судьей. Сейчас Рачков занимается строительным бизнесом и является президентом Фонда ветеранов бокса России.
- Вечер бокса был очень интересным, казахи просто порадовали меня, - поделился впечатлениями Рачков. - Правда, не ожидал, что в категории 64 килограмма, исторически "казахском" весе, отдадут бой. По своей антропометрии, по двигательным качествам эта весовая категория всегда была казахстанской. Понимаю, что у парня был дебют, но тогда в зале должны были увидеть его талант и способности, но он, к сожалению, не продемонстрировал их. А мастерство боксера заключается в качественном мастерском исполнении приемов или комбинаций даже на фоне усталости в бою.
В 75 килограммах Аманкул меня очень порадовал, да и все в зале им просто восхищались. С руки на руку все пять раундов он гонял россиянина, который, между прочим, является первым номером в сборной России. Могут сказать, что тот не был готов к этому бою, но это не важно. Главное, что Раджапов ничего не смог сделать и никогда ничего не противопоставит Аманкулу. Такое у Абильхана заложено мастерство, такое чутье, такие данные, что он просто восхищает. Сейчас ему 19 лет, и дай бог его грамотно довести до Токио, уберечь от болезней, и он надежно завоюет медаль на следующей Олимпиаде.
Пинчука знаю давно. Отбоксировал, как может. Россиянин физически сильнее его, на голову выше ростом, но ограничен в приемах и по сравнению с Пинчуком новичок. Антон взял за счет своей скорости и чувства дистанции. В бою он разорвал соперника просто. 5-0 в пользу Пинчука - это объективная оценка.
- Заслуженно ли проиграл Темиртас Жусупов?
- Жусупов в ровном бою проиграл, по мнению судей, но многие специалисты считают, что Темиртас этот бой не проиграл. В принципе, матч должен был закончиться со счетом 1:4. Конкретно проиграл свой поединок только Дильмурат Мижитов. Но в целом "арланы" оставили только самые лучшие впечатления. И пусть в зале было не так много людей, все ушли с боксерского вечера с хорошим настроением.
- Что не понравилось?
- Не понравилось судейство. Очень странным, мягко говоря, оно было. Здесь надо наводить порядок, и чтобы оценки, поставленные тем или иным судьей, были видны. Если неквалифицированно ведется судейство, это должно быть видно. Надо, чтобы судья боялся, что его могут отстранить. По каким критериям отбирают судей, тоже непонятно. Здесь и заложена бомба. Такие бои, как у Левита в финале Олимпиады, будут продолжаться дальше. Нужно вернуть протесты. А сейчас прошел бой, засунул судья голову в песок, и все.
- Тем не менее это не помешало "Астана Арланс". Как оцениваете старт казахстанцев в сезоне WSB?
- Задел парни из "Астана Арланс" сделали очень хороший, старт был сильнейший. Другое дело, что россияне мертвые. Нет цели сделать команду конкурентную. Люди пришли в бокс, которые, кроме бизнеса, ничего не видят, я говорю про всю федерацию бокса.
И то, как поставлено развитие бокса в Казахстане, заметно отличается. Видно, что стараются для спорта и в руководстве "Астана Арланс", и в целом в Президентском клубе "Астана", потому и такие результаты из года в год у казахстанцев. Есть лидер, есть хозяин в федерации, который понимает и хочет учиться, он и вокруг себя собрал людей, которые понимают бокс, которые все делают для развития вида спорта без перетягивания одеяла. Вот что важно.
Совсем скоро уже будет матч против "Узбек Тайгерс". Я не знаю, кого выставят узбеки, но "Астана Арланс" должны подобрать на следующий матч самых сильных боксеров, чтобы накануне чемпионата Азии было понимание, на что казахстанцы способны в этом противостоянии сборных. Нужно столкнуть лоб в лоб лучших.
Думаю, узбеки привезут в Талдыкорган первые номера. И "Астана Арланс" нужно усилить самыми лучшими, не переживая о том, что они могут, например, травмироваться. Пятираундовый формат тоже хорошо скажется на любителях. Аманкул очень хороший пример, он показал себя во всей красе. Думаю, главный тренер держит руку на пульсе, ведь он не только за сборную отвечает, но и за команду "Астана Арланс". Россиянам же нужно брать пример с казахов.
Добавим, что первый домашний матч в сезоне WSB "Астана Арланс" проведет уже 18 февраля в Талдыкоргане против "Узбек Тайгерс".
4 февраля в Москве "арланы" победили российскую команду Patriot Boxing Team - 3:2. Видео всех боев прошедшей встречи вы можете посмотреть здесь.
Отметим, что 60-летний Рачков после завершения карьеры четыре года работал детским тренером в Алматы. В 1984 году он переехал в Москву, где тренировал "Динамо", а затем стал судьей. Сейчас Рачков занимается строительным бизнесом и является президентом Фонда ветеранов бокса России.
- Вечер бокса был очень интересным, казахи просто порадовали меня, - поделился впечатлениями Рачков. - Правда, не ожидал, что в категории 64 килограмма, исторически "казахском" весе, отдадут бой. По своей антропометрии, по двигательным качествам эта весовая категория всегда была казахстанской. Понимаю, что у парня был дебют, но тогда в зале должны были увидеть его талант и способности, но он, к сожалению, не продемонстрировал их. А мастерство боксера заключается в качественном мастерском исполнении приемов или комбинаций даже на фоне усталости в бою.
В 75 килограммах Аманкул меня очень порадовал, да и все в зале им просто восхищались. С руки на руку все пять раундов он гонял россиянина, который, между прочим, является первым номером в сборной России. Могут сказать, что тот не был готов к этому бою, но это не важно. Главное, что Раджапов ничего не смог сделать и никогда ничего не противопоставит Аманкулу. Такое у Абильхана заложено мастерство, такое чутье, такие данные, что он просто восхищает. Сейчас ему 19 лет, и дай бог его грамотно довести до Токио, уберечь от болезней, и он надежно завоюет медаль на следующей Олимпиаде.
Пинчука знаю давно. Отбоксировал, как может. Россиянин физически сильнее его, на голову выше ростом, но ограничен в приемах и по сравнению с Пинчуком новичок. Антон взял за счет своей скорости и чувства дистанции. В бою он разорвал соперника просто. 5-0 в пользу Пинчука - это объективная оценка.
- Заслуженно ли проиграл Темиртас Жусупов?
- Жусупов в ровном бою проиграл, по мнению судей, но многие специалисты считают, что Темиртас этот бой не проиграл. В принципе, матч должен был закончиться со счетом 1:4. Конкретно проиграл свой поединок только Дильмурат Мижитов. Но в целом "арланы" оставили только самые лучшие впечатления. И пусть в зале было не так много людей, все ушли с боксерского вечера с хорошим настроением.
- Что не понравилось?
- Не понравилось судейство. Очень странным, мягко говоря, оно было. Здесь надо наводить порядок, и чтобы оценки, поставленные тем или иным судьей, были видны. Если неквалифицированно ведется судейство, это должно быть видно. Надо, чтобы судья боялся, что его могут отстранить. По каким критериям отбирают судей, тоже непонятно. Здесь и заложена бомба. Такие бои, как у Левита в финале Олимпиады, будут продолжаться дальше. Нужно вернуть протесты. А сейчас прошел бой, засунул судья голову в песок, и все.
- Тем не менее это не помешало "Астана Арланс". Как оцениваете старт казахстанцев в сезоне WSB?
- Задел парни из "Астана Арланс" сделали очень хороший, старт был сильнейший. Другое дело, что россияне мертвые. Нет цели сделать команду конкурентную. Люди пришли в бокс, которые, кроме бизнеса, ничего не видят, я говорю про всю федерацию бокса.
И то, как поставлено развитие бокса в Казахстане, заметно отличается. Видно, что стараются для спорта и в руководстве "Астана Арланс", и в целом в Президентском клубе "Астана", потому и такие результаты из года в год у казахстанцев. Есть лидер, есть хозяин в федерации, который понимает и хочет учиться, он и вокруг себя собрал людей, которые понимают бокс, которые все делают для развития вида спорта без перетягивания одеяла. Вот что важно.
Совсем скоро уже будет матч против "Узбек Тайгерс". Я не знаю, кого выставят узбеки, но "Астана Арланс" должны подобрать на следующий матч самых сильных боксеров, чтобы накануне чемпионата Азии было понимание, на что казахстанцы способны в этом противостоянии сборных. Нужно столкнуть лоб в лоб лучших.
Думаю, узбеки привезут в Талдыкорган первые номера. И "Астана Арланс" нужно усилить самыми лучшими, не переживая о том, что они могут, например, травмироваться. Пятираундовый формат тоже хорошо скажется на любителях. Аманкул очень хороший пример, он показал себя во всей красе. Думаю, главный тренер держит руку на пульсе, ведь он не только за сборную отвечает, но и за команду "Астана Арланс". Россиянам же нужно брать пример с казахов.
Добавим, что первый домашний матч в сезоне WSB "Астана Арланс" проведет уже 18 февраля в Талдыкоргане против "Узбек Тайгерс".