Искренне желаю "Астана Арланс" разгромить всех соперников и в третий раз выиграть WSB - Шарипова

Казахстанский клуб стартовал в новом сезоне с гостевой победы.
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Фото пресс-службы "Академии Бокса" (Москва)
Первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана Фируза Шарипова в интервью официальному сайту Президентского клуба "Астана" поделилась впечатлениями от первого матча нового сезона WSB между "Астана Арланс" и российской командой Patriot Boxing Team в Москве.
- Недавно Вы лично посетили в Москве матч между командами "Astana Arlans" и Patriot Boxing Team в рамках WSB. Поделитесь впечатлениями.
- Действительно, мне посчастливилось посетить эту встречу. В данный момент я готовлюсь к своему чемпионскому поединку в Москве, но даже при плотном графике тренировок просто не могла пропустить такое событие. "Астана Арланс" - моя любимая команда, и я всегда внимательно слежу за всеми ее выступлениями.
С "Астана Арланс" мы встретились еще за два дня до матча, так как мой менеджер Сергей Завилейский организовывал им открытую тренировку в "Академии бокса", где я тренируюсь. Благодаря этому, я смогла не только посмотреть выступления боксеров, но и пообщаться лично с каждым из них, а также с тренерским составом и генеральным менеджером клуба Сериком Сапиевым.
Считаю, что на старте WSB наша команда отлично отбоксировала, все бои очень понравились. Хотя два из них судьи все же отдали российской команде, но это, наверное, потому, что дома россиянам даже стены помогали. Больше всего впечатлил Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) - провел отличный бой, заводил публику. А Антон Пинчук выводил своего оппонента улыбкой в ринге. Очень рада, что наша команда выиграла!
Кстати, вместе со мной за "арланов" болел мой менеджер Сергей Завилейский. Хотя он сам россиянин, "Астана Арланс" также является его любимой командой, и он очень любит нашу страну. Вообще у наших ребят в зале было очень много болельщиков - кажется, даже больше, чем у Patriot Boxing Team. И это несмотря на то, что встреча проходила в Москве.
- Что можете пожелать команде в VII cезоне WSB?
- Как и всегда, в этом сезоне у команды очень сильный состав. Вообще казахстанская школа бокса славится во всем мире как одна из сильнейших. Знаю, что по сравнению с прошлым сезоном состав поменялся примерно на 50 процентов. Боксеры национальной сборной, которые не входят в штат "Астана Арланс", все находятся в резерве и зарегистрированы в WSB. Так что не приходится сомневаться в успехе.
Капитаном был определен Олжас Саттыбаев. Это очень опытный спортсмен, который хорошо показал себя на Олимпийских играх в Рио, отлично проявил себя в прошлых сезонах WSB, где побеждал практически во всех боях. Мы все болели за него на Олимпиаде, и можно не сомневаться, что в WSB он будет вести команду к вершине.
Думаю, что в этом сезоне "Астана Арланс" всех разгромит и в третий раз станет чемпионом лиги. Этого им искренне и желаю. Ну а каждому из ребят хочу отдельно пожелать крепкого здоровья - ведь в нашей работе никак не обойтись без травм. Также желаю "Арланс" воли к победе, терпения и стойкости. А мы в свою очередь изо всех сил будем болеть и поддерживать нашу родную команду, чтобы она была заряжена и мотивирована на успех.
Напомним, "Астана Арланс" стартовал в новом сезоне WSB с победы над Patriot Boxing Team - 3:2. Видео всех боев прошедшей встречи вы можете посмотреть здесь.
Добавим, что первый домашний матч в сезоне WSB "Астана Арланс" проведет уже 18 февраля в Талдыкоргане против "Узбек Тайгерс".
Фото пресс-службы "Академии Бокса" (Москва)
- Недавно Вы лично посетили в Москве матч между командами "Astana Arlans" и Patriot Boxing Team в рамках WSB. Поделитесь впечатлениями.
- Действительно, мне посчастливилось посетить эту встречу. В данный момент я готовлюсь к своему чемпионскому поединку в Москве, но даже при плотном графике тренировок просто не могла пропустить такое событие. "Астана Арланс" - моя любимая команда, и я всегда внимательно слежу за всеми ее выступлениями.
С "Астана Арланс" мы встретились еще за два дня до матча, так как мой менеджер Сергей Завилейский организовывал им открытую тренировку в "Академии бокса", где я тренируюсь. Благодаря этому, я смогла не только посмотреть выступления боксеров, но и пообщаться лично с каждым из них, а также с тренерским составом и генеральным менеджером клуба Сериком Сапиевым.
Считаю, что на старте WSB наша команда отлично отбоксировала, все бои очень понравились. Хотя два из них судьи все же отдали российской команде, но это, наверное, потому, что дома россиянам даже стены помогали. Больше всего впечатлил Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) - провел отличный бой, заводил публику. А Антон Пинчук выводил своего оппонента улыбкой в ринге. Очень рада, что наша команда выиграла!
Кстати, вместе со мной за "арланов" болел мой менеджер Сергей Завилейский. Хотя он сам россиянин, "Астана Арланс" также является его любимой командой, и он очень любит нашу страну. Вообще у наших ребят в зале было очень много болельщиков - кажется, даже больше, чем у Patriot Boxing Team. И это несмотря на то, что встреча проходила в Москве.
- Что можете пожелать команде в VII cезоне WSB?
- Как и всегда, в этом сезоне у команды очень сильный состав. Вообще казахстанская школа бокса славится во всем мире как одна из сильнейших. Знаю, что по сравнению с прошлым сезоном состав поменялся примерно на 50 процентов. Боксеры национальной сборной, которые не входят в штат "Астана Арланс", все находятся в резерве и зарегистрированы в WSB. Так что не приходится сомневаться в успехе.
Капитаном был определен Олжас Саттыбаев. Это очень опытный спортсмен, который хорошо показал себя на Олимпийских играх в Рио, отлично проявил себя в прошлых сезонах WSB, где побеждал практически во всех боях. Мы все болели за него на Олимпиаде, и можно не сомневаться, что в WSB он будет вести команду к вершине.
Думаю, что в этом сезоне "Астана Арланс" всех разгромит и в третий раз станет чемпионом лиги. Этого им искренне и желаю. Ну а каждому из ребят хочу отдельно пожелать крепкого здоровья - ведь в нашей работе никак не обойтись без травм. Также желаю "Арланс" воли к победе, терпения и стойкости. А мы в свою очередь изо всех сил будем болеть и поддерживать нашу родную команду, чтобы она была заряжена и мотивирована на успех.
Напомним, "Астана Арланс" стартовал в новом сезоне WSB с победы над Patriot Boxing Team - 3:2. Видео всех боев прошедшей встречи вы можете посмотреть здесь.
Добавим, что первый домашний матч в сезоне WSB "Астана Арланс" проведет уже 18 февраля в Талдыкоргане против "Узбек Тайгерс".
Фото пресс-службы "Академии Бокса" (Москва)