"Лицо в крови, но он не потерялся". Как боксеры "Астана Арланс" выиграли стартовую встречу WSB в Москве

Казахстанский клуб одержал волевую победу, уступая 1:2 по ходу встречи.

Главный тренер клуба "Астана Арланс", входящего в состав Президентского клуба "Астана", известный казахстанский специалист Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о победном матче с российской командой Patriot Boxing Team, прокомментировав выступление дебютантов команды.



- Готовились мы к этому матчу в Академии бокса вместе с национальной командой. Изначально планировалось, что мы пройдем общефизическую подготовку, но затем пришлось совмещать ее со специальной подготовкой. В итоге получилось, что мы 30 дней готовились. Я переживал, как после такого курса будет... Ведь матч был ответственный. Первый в сезоне. Соперники серьезные, россияне. Все равно, психологически это сказывалось. Еще одно замечу. Мы готовились в Академии бокса, которая находится в среднегорье. Тоже переживал, как мы сейчас спустимся на равнину и проведем такой ответственный матч. Вышло все очень благополучно. Эксперимент прошел удачно. Выиграли матч.







- Состав выглядел несколько рискованно. Два новичка и три опытных боксера. Расскажите, как Вам виделся матч у ринга?



- В категории до 49 килограммов выступал Темиртас Жусупов. Действующий чемпион Казахстана. К сожалению, в этой весовой категории нет особо ярких исполнителей. Есть еще Жомарт Ержан, но он сейчас готовится с национальной командой. А Темиртас боксер проверенный. Не первый год в клубе. Опытный, знаком с пятираундовым форматом турнира. В двух первых раундах Жусупов не мог подобрать ключи к российскому боксеру. Мне даже показалось. что Темиртас "стареет". Ничего у него не получалось. Опаздывает. Нет хлестких ударов. Лишь в третьем раунде соперник стал заметно уставать, и тогда Темиртас "заработал". Жусупов часто побеждает за счет выносливости. Он очень много работает на тренировках. У него нет хитрости, но он пахарь. Трудолюбивый. Всегда идет вперед. Но ровный бой в итоге отдали хозяину ринга. Наш концовку выиграл, но руку подняли российскому боксеру.



Ильяс - молодец! Слов нет. Я вообще ни к кому из своих ребят претензий не имею. Я выбрал на матч самых лучших ребят. Мы проводили спарринги. Ильяс - олимпиец. Опытный боксер. Дрался не только в пятираундовых боях, но и в 12-раундовых. Все установки выполнил. И выиграл бой. Дильмурат Мижитов, наш следующий боксер, в первый раз выходит в пятираундовом формате. Его соперник по телосложению был намного сильнее. Ростом ниже, но физически крепкий. Надо было больше работать на ногах, передвигаться больше. Как говорит личный тренер, у Мижитова валовой стиль бокса. Идет вперед. Все время дерется. Но первые два раунда он чуть-чуть проиграл, но, как и Темиртас, в третьем-четвертом подобрал ключи и моментами начал выигрывать. Но равный бой снова отдали хозяину ринга.







Следующий бой, наверное, все видели. Хвалят его (Абильхана Аманкула - прим. автора). Дай Бог, чтобы не заболел он звездной болезнью. Из профессионального бокса подключились. Если бы он согласился, то контракт ему предложить могли. Но у нас задача другая. Задача - Олимпиада. Парень молодой. 19 лет. Он показал хороший бой. Слов нет. Он мой личный ученик. Знаю его хорошо. И Антон. Он просто молодец. Мало кто может в такой ответственный момент вырвать победу. Счет 2:2. Я ему говорю, Антон, я надеюсь, ты принесешь команде победу. Он сказал, не переживайте, полагайтесь на меня. Свое обещание он выполнил. Хотя у него соперник тоже настырный, шел вперед. Столько ударов нахватался, но тоже хотел выиграть. Тоже молодец. А Антон в первом же раунде сечку получил. Лицо в крови, но он не потерялся. Я доволен. Сказал всем спасибо. Благодарю болельщиков за поддержку.



- Режим турнира непростой. Матч с узбекской командой уже совсем скоро.



- Да, уже начали подготовку. Готовимся к 18 февраля, к матчу с "тиграми". Собрались также в Академии бокса. Будем готовиться с национальной командой. сейчас еще приедут команды из Германии и США. Много будет спарринг-партнеров. Посоветуемся с главным тренером национальной команды Мырзагали Айтжановым и решим, кто выйдет на ринг в этом матче.



- А мы увидим кого-нибудь из национальной команды? То есть, кого бы Вы хотели привлечь для этого матча?



- Мне бы хотелось взять тяжеловеса Камшыбека Кункабаева. Если получится. Супертяжеловес Олжас Букаев у меня непроверенный, а у узбекской команды в этом весе есть хорошие боксеры. Надо тут опасаться, чтобы выиграть максимально. 5:0. Поэтому нам надо усиливать команду. Хорошо было бы, если бы взяли Кункабаева. Он надежный.







Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс", являющийся двукратным чемпионом Всемирной серии бокса (WSB), с победы начал седьмой сезон Всемирной серии бокса, победив российскую команду Patriot Boxing Team со счетом 3:2. Видео всех боев стартового матча можно найти здесь. В другом противостоянии группы "Азия" китайский клуб "Чайна Драконс" выиграл у узбекского"Узбек Тайгерс" (3:2).



Фото из официальной группы "Астана Арланс" "ВКонтакте"