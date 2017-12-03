Всемирная суперсерия бокса официально объявила о дате и месте проведения боя Гассиев - Дортикос

В этом поединке определится финалист турнира первого тяжелого веса.
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Гассиев и Дортикос. Фото WBSS
Всемирная суперсерия бокса (WBSS) официально объявила о дате и месте проведения боя между россиянином Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок полуфинала первого тяжелого веса пройдет 3 февраля на Ледовой Арене "Большой" в Сочи, которая в 2014 году принимала зимнюю Олимпиаду. В предстоящем бою Гассиев будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF, а Дортикос поставит на кон пояс временного чемпиона WBA.
24-летний Гассиев признался, что рад выступлению в родной стране. Россиянин уже несколько лет тренируется в США под руководством Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых и чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).
"Я не задумывался о том, где пройдет полуфинальный бой, но выбор России и красивого города Сочи очень порадовал меня. Это значит, моя семья и друзья, а также многие люди из моей родной Осетии смогут приехать на поединок. Кроме того, выступать перед своими соотечественниками - это всегда честь и удовольствие.
Дортикос - очень хороший и опасный боец. Будет здорово проверить себя против такого соперника. Я уверен, что мы покажем хороший бокс для фанатов со всего мира", - сказал Гассиев.
"Он - второй Головкин". Что нужно знать о Гассиеве
31-летний Дортикоc, который сбежал из Кубы и проживает в Майами, во второй раз в карьере будет драться за пределами США.
"Я с нетерпением жду боя в Сочи. В любом бою, где бы он не проходил, я приложу усилия для победы над соперником. Я считаю себя лучшим в мире. Я - будущий победитель трофея Мохаммеда Али. Не могу дождаться, чтобы показать Гассиеву и российским фанатам, кто такой "Доктор Нокаут", - заявил Дортикос.
Напомним, в четвертьфинале WBSS Дортикос нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова (21-2, 20 КО), а Гассиев досрочно победил поляка Кшиштофа Влодарчика (53-4-1, 37 КО).
WBSS - турнир, созданный немецким промоутером Калле Заурлендом и его американским коллегой Ричардом Шафером. Призовой фонд составляет 50 миллионов долларов. Турнир проводится в двух весовых категориях - второй средней и первой тяжелой.
Финальные бои WBSS пройдут в мае в Джидде (Саудовская Аравия). Победители турнира получат трофей Али, названный в честь легенды мирового бокса Мохаммеда Али.
Поединок полуфинала первого тяжелого веса пройдет 3 февраля на Ледовой Арене "Большой" в Сочи, которая в 2014 году принимала зимнюю Олимпиаду. В предстоящем бою Гассиев будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF, а Дортикос поставит на кон пояс временного чемпиона WBA.
24-летний Гассиев признался, что рад выступлению в родной стране. Россиянин уже несколько лет тренируется в США под руководством Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых и чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).
"Я не задумывался о том, где пройдет полуфинальный бой, но выбор России и красивого города Сочи очень порадовал меня. Это значит, моя семья и друзья, а также многие люди из моей родной Осетии смогут приехать на поединок. Кроме того, выступать перед своими соотечественниками - это всегда честь и удовольствие.
Дортикос - очень хороший и опасный боец. Будет здорово проверить себя против такого соперника. Я уверен, что мы покажем хороший бокс для фанатов со всего мира", - сказал Гассиев.
"Он - второй Головкин". Что нужно знать о Гассиеве
31-летний Дортикоc, который сбежал из Кубы и проживает в Майами, во второй раз в карьере будет драться за пределами США.
"Я с нетерпением жду боя в Сочи. В любом бою, где бы он не проходил, я приложу усилия для победы над соперником. Я считаю себя лучшим в мире. Я - будущий победитель трофея Мохаммеда Али. Не могу дождаться, чтобы показать Гассиеву и российским фанатам, кто такой "Доктор Нокаут", - заявил Дортикос.
Напомним, в четвертьфинале WBSS Дортикос нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова (21-2, 20 КО), а Гассиев досрочно победил поляка Кшиштофа Влодарчика (53-4-1, 37 КО).
В другом полуфинале WBSS встретятся украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) и латвиец Мариес Бриедис (23-0, 18 КО). Место проведения и дата этого поединка пока неизвестны.
WBSS - турнир, созданный немецким промоутером Калле Заурлендом и его американским коллегой Ричардом Шафером. Призовой фонд составляет 50 миллионов долларов. Турнир проводится в двух весовых категориях - второй средней и первой тяжелой.
Финальные бои WBSS пройдут в мае в Джидде (Саудовская Аравия). Победители турнира получат трофей Али, названный в честь легенды мирового бокса Мохаммеда Али.