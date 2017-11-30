Определились финалисты Кубка Казахстанской федерации бокса

Финальные бои турнира пройдут 3 декабря.
Сегодня 17:30
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Фото: Данияр Майлыбаев/ kfb.kz
В алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака завершились полуфинальные поединки Кубка Казахстанской федерации бокса (КФБ), который проходит в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, сообщает официальный сайт КФБ.
Команды-полуфиналисты в этом сезоне как обычно отобраны в предварительных состязаниях в регионах. Первую пару составили сборные Алматинской и Южно-Казахстанской областей.
Алматинская область выставила опытных боксеров – финалиста чемпионата страны нынешнего года Ануара Музапарова, чемпиона турнира Жарылгапова Бекжана Куралова, пробовавшего себя в профессионалах Али Балоева. Со стороны Южного Казахстана сражались серебряный призер чемпионата страны 2017 года Шалкар Айкынбай, призер чемпионата Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бек Нурмаганбет и другие боксеры с достижениями.
Три очка Алматинской области принесли Бекжан Куралов, Ертуган Зейнуллинов и Бекболат Курамысов, но остальные семь побед забрал Южный Казахстан – выиграли свои поединки Шалкар Айкынбай, Сакен Бибосынов, Бекдаулет Ибрагимов, Абай Толеш, Бек Нурмаганбет, Мухамеджан Еркин и Нурдаулет Бекзатов.
Соперниками южно-казахстанских боксеров в финале будут мангистаусцы.
В столичной команде выступают известные Азат Махметов, Ильяс Сулейменов, Адилет Орынбасаров, сегодня на ринг вышел и Садриддин Ахмедов, который не так давно объявлял о своем уходе в профессиональный бокс, провел красивый поединок в своем атакующем стиле с мощными ударами и очень эмоционально отреагировал на свою победу.
- Этот Кубок - мое последнее любительское выступление, - сказал Ахмедов после боя. - Дальше буду защищать честь Казахстана уже за рубежом в профессиональном боксе. Поеду в США, в Майами. Дебют, я надеюсь, состоится в следующем году.
На стороне Мангистау против Астаны победили призер чемпионата мира, чемпион Азии, серии APB Берик Абдрахманов, серебряный призер Азии 2017 года Ерик Альжанов, серебряный призер чемпионата страны нынешнего года Бекзад Нурдаулетов. После десяти поединков счет сравнялся – 5:5 и на ринг вышла предусмотренная на этот случай дополнительная пара бойцов в весе до 69 килограммов. Шестое победное очко Мангистау принес Маулен Оскенбек.
3 декабря состоятся финальные бои турнира на Кубок КФБ, с 10:00 в прямом эфире их будет транслировать сайт kfb.kz.
Команды-полуфиналисты в этом сезоне как обычно отобраны в предварительных состязаниях в регионах. Первую пару составили сборные Алматинской и Южно-Казахстанской областей.
Алматинская область выставила опытных боксеров – финалиста чемпионата страны нынешнего года Ануара Музапарова, чемпиона турнира Жарылгапова Бекжана Куралова, пробовавшего себя в профессионалах Али Балоева. Со стороны Южного Казахстана сражались серебряный призер чемпионата страны 2017 года Шалкар Айкынбай, призер чемпионата Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бек Нурмаганбет и другие боксеры с достижениями.
Три очка Алматинской области принесли Бекжан Куралов, Ертуган Зейнуллинов и Бекболат Курамысов, но остальные семь побед забрал Южный Казахстан – выиграли свои поединки Шалкар Айкынбай, Сакен Бибосынов, Бекдаулет Ибрагимов, Абай Толеш, Бек Нурмаганбет, Мухамеджан Еркин и Нурдаулет Бекзатов.
Соперниками южно-казахстанских боксеров в финале будут мангистаусцы.
В столичной команде выступают известные Азат Махметов, Ильяс Сулейменов, Адилет Орынбасаров, сегодня на ринг вышел и Садриддин Ахмедов, который не так давно объявлял о своем уходе в профессиональный бокс, провел красивый поединок в своем атакующем стиле с мощными ударами и очень эмоционально отреагировал на свою победу.
- Этот Кубок - мое последнее любительское выступление, - сказал Ахмедов после боя. - Дальше буду защищать честь Казахстана уже за рубежом в профессиональном боксе. Поеду в США, в Майами. Дебют, я надеюсь, состоится в следующем году.
На стороне Мангистау против Астаны победили призер чемпионата мира, чемпион Азии, серии APB Берик Абдрахманов, серебряный призер Азии 2017 года Ерик Альжанов, серебряный призер чемпионата страны нынешнего года Бекзад Нурдаулетов. После десяти поединков счет сравнялся – 5:5 и на ринг вышла предусмотренная на этот случай дополнительная пара бойцов в весе до 69 килограммов. Шестое победное очко Мангистау принес Маулен Оскенбек.
3 декабря состоятся финальные бои турнира на Кубок КФБ, с 10:00 в прямом эфире их будет транслировать сайт kfb.kz.