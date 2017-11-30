Определились финалисты Кубка Казахстанской федерации бокса

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 2:1
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 1:1
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 2:1
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 1:1
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Трактор Барыс 17:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Определились финалисты Кубка Казахстанской федерации бокса

Финальные бои турнира пройдут 3 декабря.

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Фото: Данияр Майлыбаев/ kfb.kz
Фото: Данияр Майлыбаев/ kfb.kz
В алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака завершились полуфинальные поединки Кубка Казахстанской федерации бокса (КФБ), который проходит в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, сообщает официальный сайт КФБ.

Команды-полуфиналисты в этом сезоне как обычно отобраны в предварительных состязаниях в регионах. Первую пару составили сборные Алматинской и Южно-Казахстанской областей.

Алматинская область выставила опытных боксеров – финалиста чемпионата страны нынешнего года Ануара Музапарова, чемпиона турнира Жарылгапова Бекжана Куралова, пробовавшего себя в профессионалах Али Балоева. Со стороны Южного Казахстана сражались серебряный призер чемпионата страны 2017 года Шалкар Айкынбай, призер чемпионата Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бек Нурмаганбет и другие боксеры с достижениями.

Три очка Алматинской области принесли Бекжан Куралов, Ертуган Зейнуллинов и Бекболат Курамысов, но остальные семь побед забрал Южный Казахстан – выиграли свои поединки Шалкар Айкынбай, Сакен Бибосынов, Бекдаулет Ибрагимов, Абай Толеш, Бек Нурмаганбет, Мухамеджан Еркин и Нурдаулет Бекзатов.

Соперниками южно-казахстанских боксеров в финале будут мангистаусцы.

В столичной команде выступают известные Азат Махметов, Ильяс Сулейменов, Адилет Орынбасаров, сегодня на ринг вышел и Садриддин Ахмедов, который не так давно объявлял о своем уходе в профессиональный бокс, провел красивый поединок в своем атакующем стиле с мощными ударами и очень эмоционально отреагировал на свою победу.

- Этот Кубок - мое последнее любительское выступление, - сказал Ахмедов после боя. -  Дальше буду защищать честь Казахстана уже за рубежом в профессиональном боксе. Поеду в США, в Майами. Дебют, я надеюсь, состоится в следующем году. 

На стороне Мангистау против Астаны победили призер чемпионата мира, чемпион Азии, серии APB Берик Абдрахманов, серебряный призер Азии 2017 года Ерик Альжанов, серебряный призер чемпионата страны нынешнего года Бекзад Нурдаулетов. После десяти поединков счет сравнялся – 5:5 и на ринг вышла предусмотренная на этот случай дополнительная пара бойцов в весе до 69 килограммов. Шестое победное очко Мангистау принес Маулен Оскенбек.

3 декабря состоятся финальные бои турнира на Кубок КФБ, с 10:00 в прямом эфире их будет транслировать сайт kfb.kz. 
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Ерлан Аханов Сегодня 18:51
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