Бывший президент AIBA покинул исполком Международного олимпийского комитета

Чиновник представлял федерации по летним видам спорта.
Сегодня 07:34
Ссылки по теме:
- "Из любви к боксу". Президент AIBA добровольно покинул свой пост
- "Некоторые факты стали для нас шокирующими". Исполком АИБА отстранил президента организации от исполнения обязанностей
Чинг-Куо Ву. Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Чинг-Куо Ву, покинувший пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), ушел и из исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на АП.
В начале ноября исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. На внеочередном конгрессе, который должен пройти в Дубае в январе 2018 года, более 80 национальных ассоциаций должны были выразить вотум недоверия Ву.
В понедельник было объявлено, что представитель Тайваня решил уйти с должности главы AIBA.
Ву с 2012 года состоял в исполкоме МОК, где представлял федерации по летним видам спорта. Чиновник, входивший в координационные комиссии трех Олимпиад и являющийся членом координационной комиссии Игр-2022 в Пекине, сохранил членство в МОК.
Чинг-Куо Ву занимал должность президента AIBA на протяжении 11 лет.
В начале ноября исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. На внеочередном конгрессе, который должен пройти в Дубае в январе 2018 года, более 80 национальных ассоциаций должны были выразить вотум недоверия Ву.
В понедельник было объявлено, что представитель Тайваня решил уйти с должности главы AIBA.
Ву с 2012 года состоял в исполкоме МОК, где представлял федерации по летним видам спорта. Чиновник, входивший в координационные комиссии трех Олимпиад и являющийся членом координационной комиссии Игр-2022 в Пекине, сохранил членство в МОК.
Чинг-Куо Ву занимал должность президента AIBA на протяжении 11 лет.