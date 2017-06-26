Казахстан стал вторым после Узбекистана в командном зачете ЧА по боксу среди молодежи

Казахстанцы выиграли восемь медалей, из которых две золотые.
В Бангкоке завершилось первенство Азии по боксу среди молодежи, по итогам которого сборная Казахстана взяла две золотые, две серебряные и четыре бронзовых медали, сообщается на официальном сайте КФБ.
"Золото" выиграли Саматали Толтаев в весовой категории до 60 килограммов, который в финале победил хозяина ринга, тайца Сакду Руамтама. А его брат Санатали Толтаев, выступающий в категории до 64 килограммов, в финале взял верх над соперником из Узбекистана Билобеком Мирзарахимовым.
"Серебро" досталось Даниле Семенову (91 кг) и Нурдаулету Уланулы (+91 кг), а бронзовые медали - у Айбека Досанова (52 кг), Елдияра Камчибекова (81 кг), Бахтияра Смагулова (56 кг) и Аята Маржикпаева (75 кг).
Таким образом, молодежная сборная Казахстана взяла второе общекомандное место. На первом - команда Узбекистана с пятью золотыми медалями.