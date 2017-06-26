Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

По словам Айтжанова, казахстанец постарается выступить на ЧМ лучше, чем на Олимпиаде.
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Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мыслями о возможном реванше Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко, которые могут встретиться на чемпионате мира в Германии.
- Конечно, мы наблюдаем, как боксируют наши соперники. Разбираем их действия в ринге. Работаем над своими действиями. Но, как говорится, ринг покажет... Естественно, Левит будет стараться выступить лучше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
- Тищенко высокий, у него длинные руки. Но наверняка есть и слабые места. Можете поделиться мыслями по этому поводу?
- Это в профессиональном боксе "любят" поговорить. Все ради шоу. А у нас не шоу, у нас люди выходят и бьются. Поэтому не будем об этом много говорить. Нужно выходить на ринг и доказывать, что ты сильнее.
Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов спрогнозировал повторный поединок между Василием Левитом и Евгением Тищенко. Российский боксер выиграл чемпионат Европы и, как и Левит, добыл лицензию на ЧМ в Германию.