Фоторепортаж: Сборная Казахстана по боксу провела тренировку в Ташкенте накануне чемпионата Азии

Турнир стартует 30 апреля.
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Василий Левит. Фото Данияра Майлыбаева, КФБ
Сборная Казахстана по боксу, прибыв в Ташкент, продолжила усиленные тренировки для подготовки к чемпионату Азии, сообщается на сайте КФБ.
Турнир стартует завтра, 30 апреля. Сборные Казахстана и Узбекистана уже объявили состав команд, некоторые боксеры успели победить и в 2017 году.
Фото Данияра Майлыбаева, КФБ