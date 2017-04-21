Жанибек Алимханулы рассказал о своей дальнейшей карьере в боксе

Чемпион мира планирует возвращение на ринг.

24-летний экс-чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы в интервью сайту Президентского клуба "Астана" прокомментировал свое спортивное будущее. По словам боксера, он может уйти в "профи", а также выступать за "Астана Арланс".

- Все хорошо у меня, работа идет по плану. Потихоньку приступаем к тренировкам. Не могу сказать, что я сейчас полностью готов. Но к занятиям, которые мне предлагает тренер, отношусь с полной серьезностью и 100-процентной выкладкой.

- Ты, наверное, уже соскучился по рингу, по соревнованиям…

- Я хочу вернуться на ринг. Это так. Даже когда сплю, вижу, как выхожу на ринг. Боксирую. Скучаю по рингу. Поэтому не хотим затягивать, чтобы побыстрее вернуться к турнирам. Хочу показывать красивый бокс.

- Позади у тебя непростые Олимпийские игры. Психологически успел "отойти" от них?

- Это уже прошлое. Сейчас мечта другая и настрой другой. Все неудачи позади, сейчас к новым целям будем идти по-другому и готовиться будем иначе.

- Ранее ты выступал в категории до 75 килограммов, а теперь перешел в полутяжелый вес. Нормально чувствуешь себя в этой категории? Все-таки шесть килограммов - это не шутки.

- Я не заметил большой разницы. Возможно, я и в категории до 91 килограмма буду выступать. (смеется) Самое главное, это грамотная подготовка и тренировки. И чтобы самочувствие было хорошим. Если ты будешь в форме, то не важно, какая весовая категория.

- У тебя несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе болельщики ждут тебя в поединках WSB. Есть шанс тебя снова увидеть в цветах "Астана Арланс", которому скоро предстоит плей-офф?

- Конечно, если буду готов, то обязательно помогу. Но это решать руководителям и тренерам. Главное, чтобы сам был готов к поединкам. Сейчас хочу полностью залечить руку, выздороветь. Там уже будем планировать возвращение. Это может быть и профессиональный бокс, и поединки за "Астана Арланс". У меня есть разрешение на выступление в профи, но могу боксировать и в любителях. Большой разницы нет, главное - это здоровье.

Напомним, боксеры "Астана Арланс", выступающие пока без помощи некоторых лидеров национальной сборной, смогли пробиться в плей-офф Всемирной серии бокса. Причем сделали это подопечные Нурлана Акурпекова с первого места из "группы смерти". Первым соперником в плей-офф у "волков" будет российский коллектив "Патриот Боксинг Тим".