Тренер Жанибека Алимханулы прокомментировал возможность перехода чемпиона мира в профи

Текущая цель казахстанского боксера - Олимпиада-2020.
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Жанибек Алимханулы. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Личный тренер Жанибека Алимханулы Мурат Сихимбаев рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, как ощущает себя чемпион мира - 2013 в новой весовой категории и какие цели перед собой ставит.
- После Олимпиады Жанибек сменил весовую категорию и ушел в полутяжелый вес. Насколько это оптимально для него? Нет ли проблем с недовесом?
- У Жанибека с весом все нормально. Чистый его вес - 80-81 килограмм. Никаких проблем нет. Мы с 2012 года работали в категории до 75 килограммов. Тогда у него недовес был - 72-73 килограмма было. За олимпийский цикл у него вес поднялся до 80 килограммов. Мы пробовали 75 килограммов, теперь решили попробовать в категории до 81.
- Теперь он менять вес не будет?
- Нет. На чемпионате Казахстана выступил в категории до 81 килограмма. Он чувствовал себя уверенно. Конечно, есть какие-то недоработки. Будем их исправлять. Главное, чтобы здоровье у него было.
- Сейчас идет подготовка к чемпионату Азии в Ташкенте. И нас ждут друзья-товарищи из команды Узбекистана. Есть в их составе парень, у которого, наверное, хочется взять реванш...
- По моей информации, финалист Олимпиады Меликузиев не будет участвовать в чемпионате Азии. Другой парень будет выступать. Мне кажется, он выйдет на ринг только в следующем году. Он же за "Узбек Тайгерс" выступает.
- Был расчет, что турнир домашний, и они выставят всех своих звезд.
- У Узбекистана тоже состав поменялся. Некоторые ребята перешли в другой вес. Тот же Меликузиев тоже перешел в 81 килограмм. Конечно, это их руководству решать, кто будет выступать. Но я слышал, что, может, он не будет выступать. Точно не могу сказать.
- После уверенного дебюта на профессиональном ринге Жанибека стали "сватать" на профессиональный ринг. Вы с ним обсуждали такие перспективы? Советовали что-нибудь?
- Советов может быть много. Я считаю, что перейти в профессионалы очень легко. Наша главная цель, это Олимпиада. Дай Бог, если будет все нормально, то мы должны выступить на Олимпийских играх в Токио. Любой соперник настраивается на чемпиона мира. Поэтому нам нужно работать и еще раз работать. И так повышать свой уровень.
Напомним, ранее Мурат Сихимбаев рассказал о сроках восстановления Алимханулы. По его словам, подопечный хотел бы выступить на первенстве Азии в Ташкенте, но ему мешает недолеченная травма. Континентальный турнир стартует 30 апреля - казахстанцы уже объявили десять участников турнира.
- После Олимпиады Жанибек сменил весовую категорию и ушел в полутяжелый вес. Насколько это оптимально для него? Нет ли проблем с недовесом?
- У Жанибека с весом все нормально. Чистый его вес - 80-81 килограмм. Никаких проблем нет. Мы с 2012 года работали в категории до 75 килограммов. Тогда у него недовес был - 72-73 килограмма было. За олимпийский цикл у него вес поднялся до 80 килограммов. Мы пробовали 75 килограммов, теперь решили попробовать в категории до 81.
- Теперь он менять вес не будет?
- Нет. На чемпионате Казахстана выступил в категории до 81 килограмма. Он чувствовал себя уверенно. Конечно, есть какие-то недоработки. Будем их исправлять. Главное, чтобы здоровье у него было.
- Сейчас идет подготовка к чемпионату Азии в Ташкенте. И нас ждут друзья-товарищи из команды Узбекистана. Есть в их составе парень, у которого, наверное, хочется взять реванш...
- По моей информации, финалист Олимпиады Меликузиев не будет участвовать в чемпионате Азии. Другой парень будет выступать. Мне кажется, он выйдет на ринг только в следующем году. Он же за "Узбек Тайгерс" выступает.
- Был расчет, что турнир домашний, и они выставят всех своих звезд.
- У Узбекистана тоже состав поменялся. Некоторые ребята перешли в другой вес. Тот же Меликузиев тоже перешел в 81 килограмм. Конечно, это их руководству решать, кто будет выступать. Но я слышал, что, может, он не будет выступать. Точно не могу сказать.
- После уверенного дебюта на профессиональном ринге Жанибека стали "сватать" на профессиональный ринг. Вы с ним обсуждали такие перспективы? Советовали что-нибудь?
- Советов может быть много. Я считаю, что перейти в профессионалы очень легко. Наша главная цель, это Олимпиада. Дай Бог, если будет все нормально, то мы должны выступить на Олимпийских играх в Токио. Любой соперник настраивается на чемпиона мира. Поэтому нам нужно работать и еще раз работать. И так повышать свой уровень.
Напомним, ранее Мурат Сихимбаев рассказал о сроках восстановления Алимханулы. По его словам, подопечный хотел бы выступить на первенстве Азии в Ташкенте, но ему мешает недолеченная травма. Континентальный турнир стартует 30 апреля - казахстанцы уже объявили десять участников турнира.