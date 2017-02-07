На Олимпиаде в Токио девушки-боксеры возьмут полный комплект медалей - Марина Вольнова

Призер лондонской Олимпиады рассказала о том, что не планирует больше боксировать.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и серебряный призер чемпионата мира Марина Вольнова уже несколько лет не занимается боксом профессионально и ведет домашний образ жизни. Тем не менее, за казахстанским боксом она следит пристально.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Марина оценила прогресс казахстанских девушек на международной арене, сравнила Назым Кызайбай с Жайной Шекербековой и заявила, что в большой спорт уже не вернется.

- Марина, следите ли Вы за женским боксом в Казахстане? Как оцените развитие этого вида спорта в стране?

- Постоянно общаюсь с девчонками, всегда нахожусь в курсе - где и в каких соревнованиях они участвовали, какие занимают места. Также помогает оставаться в курсе всех событий сайт Казахстанской федерации бокса.

Думаю, что женский бокс Казахстана занимает одну из лидирующих позиций в мире. Дарига Шакимова хорошо проявила себя на прошедшем Олимпиаде в Рио, завоевав бронзовую награду. Я по себе знаю, как это нелегко сделать, через что нужно пройти, какие препятствия преодолеть, чтобы взойти на олимпийский пьедестал. Сейчас начался новый олимпийский цикл, и наша сборная уже успела добиться первых побед. На международном турнире в Сербии казахстанские девушки взяли первое общекомандное место. Мне кажется, мы растем, и в будущем наши девушки будут только прибавлять. У нас подрастает очень хорошая, перспективная молодежь. Полагаю, что на следующих Олимпийских играх в Токио нашей сборной по силам выиграть не только "бронзу", но и "серебро" с "золотом".

- После блестяще проведенного женского чемпионата мира в Астане почувствовали интерес к этому виду спорта среди болельщиков в Казахстане?

- Безусловно, если даже сравнивать, когда я готовилась к Олимпиаде в Лондоне, были регионы, где просто не было девушек, которые бы занимались боксом. После 2012 года женский бокс приобрел популярность и в боксерские залы пришло немало молодых девчонок. А сейчас, после того, как в прошлом году Казахстан провел на высоком уровне чемпионат мира, добился значимых успехов - интерес к нашему виду спорта только возрастает. Простой пример: возьмите любую область Казахстана - там, начиная с десяти лет, девочки уже тренируются, боксируют. Мне кажется, что и отношение родителей к женскому боксу также меняется.

- Ваше мнение по поводу того, что по решению АИБА на Олимпиаде в Токио женщины будут выступать уже не в трех, а в пяти весовых категориях. Что это дает нашей сборной?

- Это серьезное подспорье. Если на двух последних Олимпийских играх женский бокс был представлен тремя весовыми категориями и оба раза нам удавалось взять медаль, то вместе с увеличением весовых категорий вырастут и наши шансы. Для меня не станет удивлением, если в Токио казахстанская женская сборная возьмет три медали различного достоинства. До Олимпиады 2020 года еще достаточно времени. Наши девушки наберутся опыта, станут сильнее. Сейчас созданы все условия для подготовки. Они участвуют практически на всех международных турнирах - можно сказать, что дома они вообще не сидят. Постоянно сборы да соревнования. Они станут еще опытней, и я думаю, что покажут себя с лучшей стороны на следующей Олимпиаде.

- Могла ли Дарига Шакимова замахнуться на большее в Рио?

- Дарига на самом деле сделала все, что было в ее силах. Она заслужила эту медаль. Но, нужно сказать - в полуфинале у нее была очень непростая соперница. С Кларессой Шилдс надо было действовать немного по-другому, учитывая, что американка обладает хорошей скоростью. Не знаю, откуда у нее такие качества, но, вспоминая лондонскую Олимпиаду, помню, что я просто не успевала за ней… А Шакимова была еще быстрее, чем я, но и этого оказалось недостаточно. Нужна была немного иная тактика - и "перерубить" ее тоже было нереально. Есть психологический фактор. Когда выходишь на полуфинальный бой, понимаешь, что медаль у тебя уже в кармане. Следственно, и настрой совсем другой.

- Фактор мотивации сказался?

- Конечно. Возможно, если бы Дарига встретилась с Кларессой Шилдс в четвертьфинале - там бы был совсем другой бой.

- В чем Вы видите причину неудачи на Олимпиаде Жайны Шекербековой? Может быть, сказалось волнение?

- Во-первых, у Жайны Шекербековой была серьезная конкуренция с Назым Кызайбай. Это тоже имеет свое влияние, когда ты постоянно находишься под напряжением - поеду, не поеду… На сборах, на соревнованиях - у них постоянно шла "рубка". Поэтому, возможно, Жайна не справилась с давлением, хотя, она очень опытная спортсменка. Хорошо показала себя на Азиатских играх, на чемпионате мира… Возможно, весь этот психологический груз помешал ей выступить более удачно.

- Что думаете о решении Назым Кызайбай вновь попробовать себя в олимпийском весе - до 51 килограмма?

- У Назым раньше не хватала веса, чтобы чувствовать себя уверенно в новой весовой категории. Полагаю, сейчас она набрала ту физическую силу, которая нужна для выступления в весе до 51 килограмма. Наверное, их противостояние с Жайной Шекербековой продолжится и в новом олимпийском цикле. Отмечу, что и Назым, и Жайна имеют все шансы, чтобы попасть на следующие Олимпийские игры и показать в Токио свой лучший бокс.

- Сейчас в женской сборной немало молодых и талантливых девушек. Вы нередко посещали стан сборной Казахстана. Кого из молодежи могли бы выделить?

- Отмечу Назым Ищанову. Она еще молода, но в ней виден большой потенциал. В спорте одно из главных качеств - работоспособность, и у Ищановой это есть. У нее есть сила воли. В каждом своем поединке она выкладывается до конца. Есть Валентина Хальзова,ярко выступившая на чемпионате мира в Астане. Считаю, что она может скоро перейти в вес до 75 килограммов и составить конкуренцию Дариге Шакимовой. А Дариге хорошая конкуренция просто необходима, чтобы всегда кто-то подстегивал ее. У нас с Шакимовой было так, и именно благодаря тому, что Дарига постоянно не давала мне расслабиться, я получила свою бронзовую награду на Олимпиаде в 2012 году.

- В этом году Национальный олимпийский комитет празднует свое 25-летие. Что удалось сделать за это время главной спортивной организации страны?

- В Казахстане оказывается всесторонняя поддержка развитию спорта. В различных областях строятся современные спорткомплексы, где спортсменам созданы хорошие условия для подготовки к международным стартам. Ведется огромная работа в направлении развития массового спорта и популяризации его среди казахстанцев. Это все делается для Казахстана, для казахстанской молодежи. Думаю, это стимул. Молодежь видит, что быть спортсменом и представлять страну на международной арене - это большая честь и в то же время возможность обеспечить себя материально. Имею в виду призовые за медали на международных соревнованиях. Это тоже объясняет то, что Казахстане так много молодых людей занимаются спортом, стремятся достичь больших высот. Во всем этом есть немалая заслуга Национального Олимпийского Комитета.

- В 2012 году Вы порадовали многих казахстанцев не только отличным выступлением на Олимпиаде, но и прекрасным владением казахского языка. Сейчас мы видим множество подобных примеров. Один из наиболее наглядных - бронзовый призер Олимпиады в Рио, тяжелоатлет Александр Зайчиков.

- Зайчиков ведь тоже мой земляк - из Кызылординской области. В Кызылорде ты будешь говорить на казахском - хочешь ты этого или нет. Будешь говорить по-русски - тебе никто не ответит. (улыбается) Тебя поймут, но ответ будет только на казахском. В принципе, раньше бывало, что заговоришь на казахском и видишь, как окружающие смотрят на тебя с удивлением. Сейчас все иначе - для людей это стало нормой.

- После завершения карьеры Серик Сапиев говорил, что до последнего не мог привыкнуть жить без зала. А как было у Вас?

- Конечно, не буду скрывать, скучаю по боксу, вспоминаю, как я боксировала раньше. Со слезами на глазах смотрела Олимпиаду, когда выступала Дарига Шакимова. Хотелось тоже оказаться там. Или, когда в Астане проходил чемпионат мира, были схожие чувства - хотелось самой выйти на ринг. Однако сейчас для меня на первом месте моя семья - дети и муж. Были мысли вернуться в спорт после первого ребенка, но сейчас у меня родился второй. Думаю, что вновь попробовать себя в боксе уже не получится. Конечно, в будущем я вижу себя в спорте, поскольку вся моя жизнь неизменно связана с боксом, однако боксировать я уже не буду. Это сто процентов.

- Марина, а как Вам выступление мужской сборной на Олимпиаде?

- Мое мнение - они выступили на сто процентов. Ребята - молодцы. Те, на кого возлагались надежды, оправдали доверие. Очень рада за всех наших парней, которым удалось взять медали. В том числе отдельно за Данияра Елеусинова. Мы следили внимательно за их выступлениями, болели. Молодцы! Больше слов нет. Сейчас они продолжают тренироваться, и я верю, что они еще не раз порадуют нас своими яркими победами.

- Многие специалисты называют казахстанскую мужскую школу бокса одной из лучших в мире. Можно ли то же самое сказать и про девушек?

- Считаю, девчонки это уже доказали. Если раньше о нас не знали в мире или могли недооценивать, то сейчас все совсем по-другому. Своими победами казахстанские девушки уже не раз подтверждали, что нас стоит бояться и мы еще покажем себя с лучшей стороны.

Фото Данияра Майлыбаева, КФБ