На Олимпиаде в Токио девушки-боксеры возьмут полный комплект медалей - Марина Вольнова

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Барыс Сибирь 2:1 ОТ
Салават Юлаев Ак Барс 3:1
СКА Спартак 2:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Арлан Алматы 3:2 ОТ
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Каспий-2 Тигры Астаны 48:96
Барсы Атырау-2 Барс 86:89
Окжетпес Иртыш 86:60
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Павлодар Тараз 3:1
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 1:0 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Вишвакарна Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017/2"
Евсеев Коприва 0:2
Клюева, Шевченко Гекенс, Кемпен 0:2
Салаба, Коларж Белинский, Евсеев 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 3:1
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:30
Атырау Есиль СК 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 1:0 ТП
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Бейбарыс Кулагер
Астана Алтай-Торпедо
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Южная Корея Казахстан 12:30
Япония Китай 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футзал. IV Кубок Еременко 2016/17
Кайрат Дина 22:00
КПРФ Сибиряк 22:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Черноморец Од
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Ордабасы Тосно
Казахстан (U-21) Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Кайрат Анжи
Казахстан (U-21) Ростов
Астана Арсенал Тл
Тобол (U-21) Балканы
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Байер Атлетико М 01:45
Манчестер Сити ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:30
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Алтай
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 03:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Джунейд, Флиген Бехар, Голубев 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
3000 м. Финалы (женщины)
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
Командная гонка. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы
10000 м. Финалы
5000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Горнолыжный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
Гигантский слалом. Финалы
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

На Олимпиаде в Токио девушки-боксеры возьмут полный комплект медалей - Марина Вольнова

Призер лондонской Олимпиады рассказала о том, что не планирует больше боксировать.

Ербол Каиров Ербол Каиров Ербол Каиров

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Марина Вольнова. Фото Данияра Майлыбаева, КФБ
Марина Вольнова. Фото Данияра Майлыбаева, КФБ

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и серебряный призер чемпионата мира Марина Вольнова уже несколько лет не занимается боксом профессионально и ведет домашний образ жизни. Тем не менее, за казахстанским боксом она следит пристально.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Марина оценила прогресс казахстанских девушек на международной арене, сравнила Назым Кызайбай с Жайной Шекербековой и заявила, что в большой спорт уже не вернется.

- Марина, следите ли Вы за женским боксом в Казахстане? Как оцените развитие этого вида спорта в стране?

- Постоянно общаюсь с девчонками, всегда нахожусь в курсе - где и в каких соревнованиях они участвовали, какие занимают места. Также помогает оставаться в курсе всех событий сайт Казахстанской федерации бокса.

Думаю, что женский бокс Казахстана занимает одну из лидирующих позиций в мире. Дарига Шакимова хорошо проявила себя на прошедшем Олимпиаде в Рио, завоевав бронзовую награду. Я по себе знаю, как это нелегко сделать, через что нужно пройти, какие препятствия преодолеть, чтобы взойти на олимпийский пьедестал. Сейчас начался новый олимпийский цикл, и наша сборная уже успела добиться первых побед. На международном турнире в Сербии казахстанские девушки взяли первое общекомандное место. Мне кажется, мы растем, и в будущем наши девушки будут только прибавлять. У нас подрастает очень хорошая, перспективная молодежь. Полагаю, что на следующих Олимпийских играх в Токио нашей сборной по силам выиграть не только "бронзу", но и "серебро" с "золотом".

- После блестяще проведенного женского чемпионата мира в Астане почувствовали интерес к этому виду спорта среди болельщиков в Казахстане?

- Безусловно, если даже сравнивать, когда я готовилась к Олимпиаде в Лондоне, были регионы, где просто не было девушек, которые бы занимались боксом. После 2012 года женский бокс приобрел популярность и в боксерские залы пришло немало молодых девчонок. А сейчас, после того, как в прошлом году Казахстан провел на высоком уровне чемпионат мира, добился значимых успехов - интерес к нашему виду спорта только возрастает. Простой пример: возьмите любую область Казахстана - там, начиная с десяти лет, девочки уже тренируются, боксируют. Мне кажется, что и отношение родителей к женскому боксу также меняется.

- Ваше мнение по поводу того, что по решению АИБА на Олимпиаде в Токио женщины будут выступать уже не в трех, а в пяти весовых категориях. Что это дает нашей сборной?

- Это серьезное подспорье. Если на двух последних Олимпийских играх женский бокс был представлен тремя весовыми категориями и оба раза нам удавалось взять медаль, то вместе с увеличением весовых категорий вырастут и наши шансы. Для меня не станет удивлением, если в Токио казахстанская женская сборная возьмет три медали различного достоинства. До Олимпиады 2020 года еще достаточно времени. Наши девушки наберутся опыта, станут сильнее. Сейчас созданы все условия для подготовки. Они участвуют практически на всех международных турнирах - можно сказать, что дома они вообще не сидят. Постоянно сборы да соревнования. Они станут еще опытней, и я думаю, что покажут себя с лучшей стороны на следующей Олимпиаде.

- Могла ли Дарига Шакимова замахнуться на большее в Рио?

- Дарига на самом деле сделала все, что было в ее силах. Она заслужила эту медаль. Но, нужно сказать - в полуфинале у нее была очень непростая соперница. С Кларессой Шилдс надо было действовать немного по-другому, учитывая, что американка обладает хорошей скоростью. Не знаю, откуда у нее такие качества, но, вспоминая лондонскую Олимпиаду, помню, что я просто не успевала за ней… А Шакимова была еще быстрее, чем я, но и этого оказалось недостаточно. Нужна была немного иная тактика - и "перерубить" ее тоже было нереально. Есть психологический фактор. Когда выходишь на полуфинальный бой, понимаешь, что медаль у тебя уже в кармане. Следственно, и настрой совсем другой. 

- Фактор мотивации сказался?

- Конечно. Возможно, если бы Дарига встретилась с Кларессой Шилдс в четвертьфинале - там бы был совсем другой бой.

- В чем Вы видите причину неудачи на Олимпиаде Жайны Шекербековой? Может быть, сказалось волнение?

- Во-первых, у Жайны Шекербековой была серьезная конкуренция с Назым Кызайбай. Это тоже имеет свое влияние, когда ты постоянно находишься под напряжением - поеду, не поеду… На сборах, на соревнованиях - у них постоянно шла "рубка". Поэтому, возможно, Жайна не справилась с давлением, хотя, она очень опытная спортсменка. Хорошо показала себя на Азиатских играх, на чемпионате мира… Возможно, весь этот психологический груз помешал ей выступить более удачно.

- Что думаете о решении Назым Кызайбай вновь попробовать себя в олимпийском весе - до 51 килограмма?

- У Назым раньше не хватала веса, чтобы чувствовать себя уверенно в новой весовой категории. Полагаю, сейчас она набрала ту физическую силу, которая нужна для выступления в весе до 51 килограмма. Наверное, их противостояние с Жайной Шекербековой продолжится и в новом олимпийском цикле. Отмечу, что и Назым, и Жайна имеют все шансы, чтобы попасть на следующие Олимпийские игры и показать в Токио свой лучший бокс.

- Сейчас в женской сборной немало молодых и талантливых девушек. Вы нередко посещали стан сборной Казахстана. Кого из молодежи могли бы выделить?

- Отмечу Назым Ищанову. Она еще молода, но в ней виден большой потенциал. В спорте одно из главных качеств - работоспособность, и у Ищановой это есть. У нее есть сила воли. В каждом своем поединке она выкладывается до конца. Есть Валентина Хальзова,ярко выступившая на чемпионате мира в Астане. Считаю, что она может скоро перейти в вес до 75 килограммов и составить конкуренцию Дариге Шакимовой. А Дариге хорошая конкуренция просто необходима, чтобы всегда кто-то подстегивал ее. У нас с Шакимовой было так, и именно благодаря тому, что Дарига постоянно не давала мне расслабиться, я получила свою бронзовую награду на Олимпиаде в 2012 году.

- В этом году Национальный олимпийский комитет празднует свое 25-летие. Что удалось сделать за это время главной спортивной организации страны?

- В Казахстане оказывается всесторонняя поддержка развитию спорта. В различных областях строятся современные спорткомплексы, где спортсменам созданы хорошие условия для подготовки к международным стартам. Ведется огромная работа в направлении развития массового спорта и популяризации его среди казахстанцев. Это все делается для Казахстана, для казахстанской молодежи. Думаю, это стимул. Молодежь видит, что быть спортсменом и представлять страну на международной арене - это большая честь и в то же время возможность обеспечить себя материально. Имею в виду призовые за медали на международных соревнованиях. Это тоже объясняет то, что Казахстане так много молодых людей занимаются спортом, стремятся достичь больших высот. Во всем этом есть немалая заслуга Национального Олимпийского Комитета. 

- В 2012 году Вы порадовали многих казахстанцев не только отличным выступлением на Олимпиаде, но и прекрасным владением казахского языка. Сейчас мы видим множество подобных примеров. Один из наиболее наглядных - бронзовый призер Олимпиады в Рио, тяжелоатлет Александр Зайчиков.

- Зайчиков ведь тоже мой земляк - из Кызылординской области. В Кызылорде ты будешь говорить на казахском - хочешь ты этого или нет. Будешь говорить по-русски - тебе никто не ответит. (улыбается) Тебя поймут, но ответ будет только на казахском. В принципе, раньше бывало, что заговоришь на казахском и видишь, как окружающие смотрят на тебя с удивлением. Сейчас все иначе - для людей это стало нормой.

- После завершения карьеры Серик Сапиев говорил, что до последнего не мог привыкнуть жить без зала. А как было у Вас?

- Конечно, не буду скрывать, скучаю по боксу, вспоминаю, как я боксировала раньше. Со слезами на глазах смотрела Олимпиаду, когда выступала Дарига Шакимова. Хотелось тоже оказаться там. Или, когда в Астане проходил чемпионат мира, были схожие чувства - хотелось самой выйти на ринг. Однако сейчас для меня на первом месте моя семья - дети и муж. Были мысли вернуться в спорт после первого ребенка, но сейчас у меня родился второй. Думаю, что вновь попробовать себя в боксе уже не получится. Конечно, в будущем я вижу себя в спорте, поскольку вся моя жизнь неизменно связана с боксом, однако боксировать я уже не буду. Это сто процентов.

- Марина, а как Вам выступление мужской сборной на Олимпиаде?

- Мое мнение - они выступили на сто процентов. Ребята - молодцы. Те, на кого возлагались надежды, оправдали доверие. Очень рада за всех наших парней, которым удалось взять медали. В том числе отдельно за Данияра Елеусинова. Мы следили внимательно за их выступлениями, болели. Молодцы! Больше слов нет. Сейчас они продолжают тренироваться, и я верю, что они еще не раз порадуют нас своими яркими победами.

- Многие специалисты называют казахстанскую мужскую школу бокса одной из лучших в мире. Можно ли то же самое сказать и про девушек?

- Считаю, девчонки это уже доказали. Если раньше о нас не знали в мире или могли недооценивать, то сейчас все совсем по-другому. Своими победами казахстанские девушки уже не раз подтверждали, что нас стоит бояться и мы еще покажем себя с лучшей стороны. 

Фото Данияра Майлыбаева, КФБ

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