Как Флойд Мейвезер! 15-летний нигерийский мальчик выиграл чемпионат Казахстана по боксу

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Пелистер 17:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 1:1
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 1:1
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Алтай Пелистер 17:30
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Акжайык Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:2
Таиланд Казахстан 11:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Как Флойд Мейвезер! 15-летний нигерийский мальчик выиграл чемпионат Казахстана по боксу

Подробнее о перспективном боксере в материале Vesti.kz.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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6 Комментариев
Фото из архива Максата Абилбошарова
Фото из архива Максата Абилбошарова

Победитель последнего юношеского чемпионата Казахстана Джозеф Окаро привлек к себе внимание не только технико-тактическими действиями, но и происхождением. Корреспондент Vesti.kz пообщался с личным тренером спортсмена Максатом Абилбошаровым и самим боксером.

- Этот мальчик - мой личный ученик. Начал с ним работать еще до того, как стал старшим тренером в области. Собирал детей. Привели ко мне и Джозефа. Привел его дядя, который предложил посмотреть своего племянника. Вот так, с семи лет он занимается у меня. Потихоньку работаем. Парень смышленый, с головой работает. Кому-то по несколько раз надо объяснять, а Джозеф все сразу схватывает. Выиграл чемпионат города, потом области. Побеждал и на международных турнирах. В Россию возил на соревнования, он и там выигрывал. Лишь в 13-14 лет был небольшой спад. В рост вытянулся, кости выросли, а масса тела не так активно увеличивалась. Худой был. Координация поменялась, и пошел спад.



Начали новый этап работы. Снова выиграли чемпионат области. Выступил на зональном чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске в 2016 году и занял там второе место. Три боя провел. В финале проиграл в равном поединке Давиду Дюсембаеву из Карагандинской области. Джозефа отметили за этот турнир Кубком за волю к победе. После небольшого перерыва начали подготовку к чемпионату Казахстана, который прошел в январе месяце. Соперников примерно знали, изучали. Выиграли все четыре боя. В первом поединке, правда, Давид встречался с соперником из Карагандинской области, которого мы прежде не видели. Выиграл бой с явным преимуществом... Во втором раунде бой завершился. В следующем круге боксировал с представителем Мангыстауской области и победил со счетом 3:0. Соперника по полуфиналу видели и подобрали под него тактику. Бой завершился во втором раунде...

В финале Джозеф снова встречался с Давидом Дюсембаевым. На этот раз мы уже были информированы, и Джозеф выиграл этот поединок. Стал чемпионом Казахстана. Получил приз за лучшую технику. Какие наши цели? В августе будет чемпионат Азии. Хотим туда пробиться и выиграть турнир. С Джозефом работаем я и Кокбас Есенкелды.



- Это будет первый крупный международный турнир для Джозефа?

- Да, это будет самый крупный турнир для него. Настрой такой - выйти туда, показать красивый бокс. Казахскую школу покажет сын казахского народа.

- Джозеф, по-своему, парень необычный. Имя и фамилия у него, мягко говоря, не казахские.

- Отец у Джозефа нигериец, а мама - русская. Джозеф родился в 2001 году.

- Паспорт и документы у Джозефа казахстанские?

- Нет, но мы документы подали, и в апреле-мае гражданство он получит. Джозеф родился в Москве, но в полгода его привезли в Петропавловск к тете на воспитание. И с тех пор он живет и воспитывается здесь, в Казахстане. Пошел в первый класс в обычную школу. Учился до седьмого класса, после чего он поступил в Северо-Казахстанскую областную специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей. Я сменил работу и начал работать в этом учебном заведении. Мои ученики последовали за мной. Сейчас Джозеф учится в спортинтернате в 10 классе.



- А какая успеваемость?

- Не скажу, что он отличник, но ударник, это точно. Учится на четыре и пять. Сами понимаете, мы сейчас уехали на сборы. Но он старается. Главное, голова на плечах есть.

- А как бы Вы охарактеризовали стиль ведения боя Джозефа?

- Он чуть игровик. Техничный. Сами знаете, что у нас в основном все игровики, на ногах работают. Джозеф тоже действует в игровой манере. В ринге я ни разу не видел, чтобы у него была паника. Он видит удары. Думает головой. Бывает, боксер теряет голову, мандраж и не знает, что ему делать. Джозеф не такой. Каждое действие он обдумывает, каждую атаку.

- Джозеф с Вами не первый год. С какого веса он начинал и как вырос за эти годы?

- Я его как-то отпускал на 10 дней. Когда он уезжал, я был выше его ростом, но когда он вернулся, заметил, что что-то не так. Попросил других учеников поделиться мнением, кто из нас выше. Все в один голос сказали, что Джозеф. Пожелал ему расти и дальше. Достичь двух метров. И тогда уже и на вес свыше 91 килограмма пойдем, разницы не будет. Сейчас у него рост 1 метр 87 сантиметров. Размер ноги 44. И он продолжает расти, это же природа.



- Это настоящее секретное оружие казахстанского бокса. А есть ли прозвище у Джозефа в команде?

- Джоза.



Молодому боксеру сейчас всего 15 лет, и он пока не рассуждает о том, каким он будет лет через 10. Джозеф Окаро живет настоящим. А настоящее - это августовский континентальный турнир по боксу.

- Джозеф, какие цели перед собой ставишь?


- Хочу стать чемпионом Азии.

- А стиль какого боксера тебе нравится? Может быть, на кого хочешь быть похожим?

- Флойд Мейвезер.

- А чем Мейвезер нравится?

- Он чемпион. Двигается так же, как и я. Не пропускает ударов. Хорошая защита.



- Я так понимаю, в ближайшее время ты получишь казахстанский паспорт и, возможно, попробуешь попасть в главную сборную Казахстана.

- Да.

Но это в будущем, а сейчас боксер с тренером находятся в Академии бокса AIBA в Алматинской области. По словам наставника, отличные подготовительные условия должны дать плоды во время выступления на континентальном турнире.

Фото из архива Максата Абилбошарова

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Сегодня 15:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1190
Молодец, удачи успехов и побед!
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Boxer Сегодня 16:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Джозеф желаю стать чемпионом мира. олимпийским чемпионом в любителях и самое главное стать абсолютным чемпионом в профессионалах.
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Magzhan Battalov Сегодня 16:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Отец Нигериец , мать Русская , мен Казактын кара домалак баласы)))
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Marlen Zharimbetov Сегодня 16:36
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
какой еще нигериец ? он вылитый Кызылординскй парень после жаркого лета настоящий Казах ) удачи тебе друг.
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Санек Васильев Сегодня 16:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 555
Нихрена себе зема)) удачи северянин
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ТТ 44 Сегодня 16:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1779
Еще вырастит. Будет как Леннокс Льюс. Всех ушатает. Будем тоже по воскреньям рано просыпатся.
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