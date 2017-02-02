Экс-тренер Головкина рассказал о возможных заменах Елеусинова и Дычко в национальной сборной

По словам Галыма Кенжебаева, кто-то из них может поехать на Олимпиаду-2020.

Тренер молодежной сборной Казахстана по боксу Галым Кенжебаев, известный по работе с Геннадием Головкиным на любительском ринге, в интервью корреспонденту Vesti.kz дал характеристику своим бывшим подопечным, пополнившим состав национальной команды.



- Из молодежной сборной, я считаю, в основную команду перешли очень перспективные ребята. Теперь они будут работать под руководством Мырзагали Айтжанова. В первую очередь, это чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов. Большие надежды подают Бек Нурмаганбет и Бекзад Нурдаулетов. Не стал бы я сбрасывать со счетов таких боксеров, как Айболды Дауренулы и Айдос Арапов. Дауренулы не стал чемпионом в Санкт-Петербурге, и остановился в шаге от медали. Арапов тоже сильный боксер, и довольно дисциплинированный. И это касается всех ребят. Они очень дисциплинированные и трудолюбивые.



Теперь очень многое будет зависеть от самих ребят. Конечно, переход во взрослый бокс всегда дается очень нелегко. Единицы буквально сразу, перейдя из "молодежки", становятся первыми номерами в национальной команде. Их по пальцам можно пересчитать. Думаю, ребятам нужно будет время на адаптацию. Возможно, Ахмедов, из-за того, что Данияр Елеусинов перешел в профессионалы, может побороться за лидерство. У него обострится борьба с другим перспективным боксером Абылайханом Жусуповым. Будет интересная конкуренция. У обоих есть плюсы. Большие. Но есть и минусы, как и у каждого человека. Я сам буду следить за боксерами, которые перешли из молодежного состава. Думаю, кто-нибудь из них может занять место в главной команде и поехать на Олимпиаду в Токио. Все ребята имеют шансы. И довольно серьезные. Тем более, к следующим Олимпийским играм состав национальной команды будет омолаживаться. Это естественный процесс.



- Мы прежде беседовали с олимпийским чемпионом Ермаханом Ибраимовым, и он говорил, что в национальной сборной нужно больше доверять молодым в легких категориях, где нужна скорость и подвижность. Как Вы считаете? Возможно, наши опытные ребята не всегда успевали за своими более молодыми соперниками на Олимпиаде, что сказалось на их итоговом результате...



- Конечно, скоростные качества в маленьких весах играют одну из важных ролей. Скоростные качества, моторика и быстрота. С возрастом, конечно, спортсмены начинают терять это. Но ведь есть и примеры, когда скоростные качества не теряются. Допустим, Мэнни Пакьяо. Он возрастной, но в скорости он никому не уступает. У него очень быстрые руки. Очень подвижный. Я думаю, да, нужно делать ставку на молодых. Но должен быть и чисто спортивный принцип. Кто сильнее, обращая внимание на возраст, тот и должен защищать честь страны. Я не скажу, что поставь молодежь, и было бы по-другому.



Хотя, Арапов физически сильный боксер. Идет вперед и постоянно давит, но у каждого боксера свои особенности. Конечно, в категориях до 49 и до 52 килограммов предпочтение отдают быстрым боксерам. С уходом из команды Ивана Дычко и Биржана Жакипова в сборную будут готовить других боксеров. Почти на 50 процентов изменится состав. Уже к чемпионату мира.



- Называют сейчас имя и еще одного перспективного боксера. Супертяжеловес Дамир Тойбай.



- Я его видел. Он мне понравился. Довольно-таки одаренный боксер. Но ему еще очень много нужно работать. Видимо, он очень поздно пришел в бокс. Есть огрехи в техническом плане. Недостаточно силен он в физическом и функциональном плане для супертяжеловеса. Но он имеет хорошее чувство дистанции. Психологически устойчивый. Тем более это важно для тяжеловеса, ведь они очень долго зреют. Уверенно себя чувствует в зоне удара. Довольно интересный парень. Шикарные данные и Айболды Дауренулы. Высокий. Психологически устойчивый. Высокие морально-волевые качества. Я думаю, это будет очень хороший тяжеловес со временем.



- После общения с Мырзагали Айтжановым и Ермаханом Ибраимовым сложилось впечатление, что они пока не видят явного первого номера после ухода Ивана Дычко. Это открывает путь более молодым ребятам в борьбе за место первого номера.



- Согласен, те ребята, которые выступали на чемпионате Казахстана, они уже давно на слуху. Они были в тени Дычко, и лидирующих позиций ни в мировом, ни в азиатском боксе не занимают. Конечно, конкуренция обостряется. Тем более, если молодые будут поддавливать. Это хорошо, что есть такая сильная конкуренция.



Напомним, после летних Олимпийских игр в Бразилии национальную сборную по боксу по разным причинам покинули Биржан Жакипов (до 49 килограммов), Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов), Берик Абдрахманов (до 60 килограммов), Данияр Елеусинов (до 69 килограммов) и Иван Дычко (свыше 91 килограмма). Параллельно в национальную команду приглашены молодые боксеры, и кто-то из них начнет сезон с первых турниров года.