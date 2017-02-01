Обидчик Василия Левита в финале Олимпиады сообщил о планах перейти в профессиональный бокс

"Золото" в Рио-де-Жанейро Тищенко получил с большим скандалом.
Вчера 17:29
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Фото Данияра Майлыбаева©
Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко может продолжить карьеру в в профессиональном боксе, сообщает "Р-Спорт".
Пока он остается в любительском боксе, но после не исключает возможность перехода в профессионалы.
"По поводу дальнейших планов: я пока остаюсь в любительском боксе, скоро в Харькове чемпионат Европы, готовлюсь к нему. Ну а после, возможно, в ближайшем будущем вы увидите меня и на профессиональном ринге", - сказал Тищенко журналистам.
Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в украинском Харькове с 14 по 25 июня.
Напомним, в финале весовой категории до 91 килограмма на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Тищенко победил Левита единогласным решением судей. После объявления результатов поединка зрители в зале освистали судей, а затем и самого чемпиона на церемонии награждения. При этом трибуны успокоил сам Левит.
После боя Левит признался, что ожидал другого результата поединка, а Тищенко допустил тот факт, что с его соперником могли обойтись несправедливо. С вердиктом судей не согласились болельщики со всего мира и специалисты. При этом статистика ударов говорила в пользу казахстанского боксера.
Добавим, что к Левиту проявляли интерес промоутеры из профессионального бокса, но в итоге он остался в любителях. Такое решение он объяснил тем, что ему есть что доказывать.
Пока он остается в любительском боксе, но после не исключает возможность перехода в профессионалы.
"По поводу дальнейших планов: я пока остаюсь в любительском боксе, скоро в Харькове чемпионат Европы, готовлюсь к нему. Ну а после, возможно, в ближайшем будущем вы увидите меня и на профессиональном ринге", - сказал Тищенко журналистам.
Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в украинском Харькове с 14 по 25 июня.
Напомним, в финале весовой категории до 91 килограмма на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Тищенко победил Левита единогласным решением судей. После объявления результатов поединка зрители в зале освистали судей, а затем и самого чемпиона на церемонии награждения. При этом трибуны успокоил сам Левит.
После боя Левит признался, что ожидал другого результата поединка, а Тищенко допустил тот факт, что с его соперником могли обойтись несправедливо. С вердиктом судей не согласились болельщики со всего мира и специалисты. При этом статистика ударов говорила в пользу казахстанского боксера.
Добавим, что к Левиту проявляли интерес промоутеры из профессионального бокса, но в итоге он остался в любителях. Такое решение он объяснил тем, что ему есть что доказывать.