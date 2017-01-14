Василий Левит рассказал о начале пути к олимпийскому пьедесталу и планах на любительском ринге

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:1
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:1
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Шахтер Нефтехимик
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Василий Левит рассказал о начале пути к олимпийскому пьедесталу и планах на любительском ринге

Боксер также поведал о Рио-2016, футболе и литературных предпочтениях.

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Василий Левит. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©
Василий Левит. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©
Серебряный призер Олимпийских игр - 2016 казахстанский боксер Василий Левит в интервью Forbes.kz рассказал о первых шагах в спорте, впечатлениях от прошедших Игр, своем отношении к неофициальному званию "народный чемпион" и ближайших планах.

- Василий, как начинался Ваш путь к олимпийскому пьедесталу? Пробовали ли Вы себя в других дисциплинах и почему в итоге выбрали именно бокс?
- Моим первым серьезным увлечением был кикбоксинг. Им я начал заниматься в семь лет. В средних классах больше внимания стал уделять обычному боксу, а чуть позже мы с тренером решили окончательно переключиться на этот вид. Бокс у нас очень развит, имеет хорошую поддержку со стороны государства. К тому же, не поверите, но мы учитывали, что здесь есть перспективы стать участником главных соревнований в мире - Олимпийских игр.

- В 2011 Вы окончили Челябинский госуниверситет. Какую получили специальность?
- Это один из ведущих на Южном Урале вузов, с хорошей репутацией. В ЧелГУ сильные преподаватели, поэтому туда и поступал. Окончил юрфак, имею специальность юриста по гражданскому праву.

- Разумеется, важнейшим событием в Вашей карьере стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. О скандальном судейском вердикте по итогам финального боя между Вами и Евгением Тищенко говорилось очень много - и в мировых, и в казахстанских СМИ, пусть решение арбитров останется на их совести. Многих Вы поразили своей выдержкой, когда на церемонии награждения приложили палец к губам и попросили освистывавшую результат публику успокоиться. А какое воспоминание об Играх стало самым ярким для Вас?
- В плане общей организации боксерского турнира принципиальных отличий от других крупных состязаний не было. Но чувствовалась атмосфера большого спортивного праздника - много различных соревнований, атлетов из разных стран. По ходу Игр появились новые знакомства, завязались дружеские связи. Так что воспоминания только положительные, негативных ощущений нет.

- Как на Олимпиаде обстояли дела с бытовыми вопросами - питанием, проживанием? Не сталкивались с каким-то проявлением криминала, ведь Рио в этом плане считается одним из самых опасных городов мира?
- Что касается быта, то условия были вполне сносными. Возможно, антураж выглядел немного аскетично, но все необходимое имелось - было, где потренироваться, отдохнуть и поесть. Ребята говорили, что на предыдущих Играх условия были лучше, но мне сравнивать не с чем. Относительно криминала - ни с чем таким, к счастью, не сталкивались.

- Следили за состязаниями в других дисциплинах?
- На Играх казахстанцы все друг за друга болели. Наибольший интерес лично у меня вызвали те старты, где выступали наши борцы, тяжелоатлеты. А вообще, в свободное время люблю смотреть футбол. Давно болею за "Ливерпуль".

- Часто ли удается, находясь на соревнованиях за рубежом, совершать экскурсии, знакомиться с достопримечательностями?
- Довольно редко. Но если вдруг перед отлетом домой появляется несколько свободных часов, то с удовольствием гуляю по городу. В Рио, например, удалось совершить пару вылазок. Побывал на горе Корковаду, где расположена знаменитая статуя Христа-Искупителя, в некоторых других местах. Честно говоря, с детства мечтал съездить туда. Наверное, наложили свой отпечаток бразильские сериалы (улыбается).

- А какое место на Земле является для Вас самым любимым?
- Их два. Мой родной дом в поселке Федоровка Костанайской области и Астана, где живу и тренируюсь. Это те места, где всегда чувствую себя комфортно.

- Кто Ваши самые близкие друзья в команде и вообще в мире бокса?
- В сборной мы все между собой дружны, часто общаемся. Такого нет, что кто-то ближе, кто-то дальше. Также поддерживаю отношения с некоторыми ребятами, кто раньше занимался боксом, но завершил карьеру. В командах других стран особо близких людей нет. Видимся в основном на соревнованиях.

- После Рио в Казахстане Вас нередко называют "наш народный чемпион". Как Вы к этому относитесь?
- Конечно, очень приятно, что болельщики так обо мне говорят. В то же время прекрасно понимаю, что это накладывает на меня дополнительную ответственность. Подтверждать такие отзывы необходимо на любых соревнованиях, где буду выступать.

- Каковы Ваши дальнейшие планы в спорте?
- Пока остаюсь на любительском ринге. В январе во Всемирной академии бокса под Алматы у нас состоится большой совместный сбор, и тогда уже станет известно, кто к каким соревнованиям, проходящим под эгидой AIBA, будет готовиться.

- Расскажите о Ваших литературных, кино-, музыкальных предпочтениях. Как предпочитаете проводить свой досуг?
- Фильмы смотрю разные - исторические, комедийные, фантастику. Вообще люблю кино. Со временем, правда, стал более придирчиво выбирать, что посмотреть. Предварительно читаю рецензии, спрашиваю у знакомых. Последний фильм, который видел, - "Фантастические твари". Не пожалел, что сходил.

Если брать книги, то больше интересна, наверное, русская классика - Толстой, Лермонтов. Мама у меня литератор и с детства прививала мне любовь к чтению. Еще очень нравится Джек Лондон. После знакомства с его книгами появляется огромное желание жить, бороться, находить выход из любой трудной ситуации. Думаю, что его повести и рассказы - это по-настоящему волевые, мужские произведения.

Ну, а музыку предпочитаю разную, по настроению. Больше нравятся веселые и жизнеутверждающие мелодии.
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